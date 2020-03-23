Ak Parti, infaz indirimi için muhalefeti ziyaret edecek
AK Parti heyeti, infaz indirimiyle ilgili düzenleme konusunda yarın saat 10.00'da CHP'yi, saat 13.00'te İYİ Parti'yi ziyaret edecek
|23 Mart 2020 13:35
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AK Parti heyeti, infaz indirimiyle ilgili düzenleme konusunda CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek.
AK Parti, infaz düzenlemesini görüşmek üzere yarın CHP ve İYİ Parti'yi TBMM'de ziyaret edecek. AK Parti heyetinin CHP'yi saat 10.00'da, İYİ Parti'yi ise saat 14.00'te ziyaret etmesi bekleniyor. AK Parti heyeti Cuma günü de MHP ile görüşmüştü.
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