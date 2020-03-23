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Kilosu 230 TL, en küçüğü 3 kilo

Ordu'nun Fatsa ilçesi açıklarında avlanan kalkan balığının kilosu 230 liradan satılıyor
 23 Mart 2020 13:45
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Kilosu 230 TL, en küçüğü 3 kilo

Ordu'nun Fatsa ilçesi açıklarında avlanan kalkan balığının kilosu 230 liradan satılıyor.

Her gün kalkan avı için sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar avladıkları kalkan balıkları ile limana dönüyorlar.

Kalkan balığının kilosunun 230 TL olduğunu söyleyen balıkçılar ortalama en küçük balığın 3 kilo geldiği bilgisini verdiler.

Fatsalı balıkçılardan Yusuf Aktaş, "Bugünlerde denizde kalkan balığı bereketi var. Balığa çıkan kayıkçıların ağlarına takılmaya başladı. Kalkan balığı fazla avlanmadığı için fiyatı da pahalı oluyor. Vatandaşlarımızın bu balığı bize sipariş veriyor. 3 kilo ile 10 kilo arasında kalkan balıklarının ağırlığı değişiyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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