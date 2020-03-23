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Kılıçdaroğlu'ndan 13 maddelik koronavirüs önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüs ile ilgili basın toplantısında 13 maddenin yer aldığı önerilerini açıkladı. Kılıçdaroğlu bu kapsam, sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş tutarında ücret ödenmesi gerektiğini söyledi.
 23 Mart 2020 13:57
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Kılıçdaroğlu'ndan 13 maddelik koronavirüs önerisi

Kemal Kılıçdaroğlu virüs salgını ile mücadele kapsamında yapılması gerekenleri kamuoyu ile paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar,

''Bu mücadelede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de allahtan sabır diliyorum. Sağlık çalışanları bu mücadelenin öncüleri. Bu kapsamda onlara da teşekkür ediyorum. Bu salgın bizlere tüm önyargılarımızdan arınmamız gerektiğini göstermiştir. Bu salgın bize birlikte hareket etmeyi gösterdi. Dayanışma güzeldir ve güçlendirir.

Bugün siyasi polemik yapmaksızın bazı önerilerimizi sizinle paylaşacağım,

1) 5 Şubat 2019 tarihinden beri toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmalı, tüm ilgili kurumlar da ayrım gözetmeksizin davet edilmeli

2) Sağlık kuruluşlarının tıbbi ve konaklama ihtiyaçları hızla karşılanmalı

3) Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli, KHK ile gönderilenler ise sağlık kuruluşlarına geri çağırılmalı

4) Hem salgın hem de milli güvenlik açısından askeri hastaneler açılmalı

5) Merkezi yönetim ve belediyelerin eşgüdüm içinde çalışmalı

6) Geçici olarak kapatılan işyerlerinden, esnafın kira harcalamaları hazine bakanlığınca karşılanmalı, çalışanların ise asgari ücret üzerinden işsizlik sigortası fonundan karşılanmalı ve çalışanların kredileri 3 ay ertelenmeli

7) Çiftçilerin borçları yeniden yapılandırmalı ve faizsiz olarak ertelenmeli

8) Okulların zorunlu olarak ücretli öğrenmen ve kursiyer öğretmenlerin mağduriyetleri giderilmeli

9) Küçük ve orta boy işletmelerin kredi kullanmaları için TBMM'de yeni bir düzenlemeye gidilmeli

10) Konaklama, ulaşım gibi faaliyetler gösteren yerlere kolaylık sağlanmalı

11) Yoksullar sağlıkları ile uğraşırken, 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı

12) Kendi sağlıklarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş değerinde ücret yatırılmalı ve sağlıkta şiddet kanunu artık yürürlüğe girmelidir

13) Kamu ve özel işbirliği ile yaptırılan, hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli
Memurlar.Net
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