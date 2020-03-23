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Bakan Selçuk'tan, ertelenen EKPSS'nin içeriğine yönelik açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Sınavın ertelenmesi, sınav içeriğine ilişkin bir değişikliğe neden olmayacak
 23 Mart 2020 14:14
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Bakan Selçuk'tan, ertelenen EKPSS'nin içeriğine yönelik açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 Eylül 2020'ye ertelenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2020-EKPSS) ilişkin, "Sınavın ertelenmesi, sınav içeriğine ilişkin bir değişikliğe neden olmayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 26 Nisan 2020'de yapılması planlanan EKPSS'nin 20 Eylül 2020'de yapılmasına karar verilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Selçuk, 20 Eylül 2020'de gerçekleştirilecek EKPSS ile adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanacağını hatırlattı.

Sınavda adayların engel durumuna uygun materyal ve okuyucu-işaretleyici desteği sağlanacağını vurgulayan Selçuk, "Sınavın ertelenmesi, sınav içeriğine ilişkin bir değişikliğe neden olmayacak." ifadesini kullandı.

Adaylara engel gruplarına göre "Genel Engelli Testi", "İşitme Engelli Testi" ve "Zihinsel Engelli Testi" olmak üzere 3 ayrı test uygulanacağını dile getiren Bakan Selçuk, sınavda az gören adayların isteği doğrultusunda 16 ve 18 punto soru kitapçığı, soru kitapçığını okuyamayan ya da cevap kağıdını işaretlemekte zorluk çeken görme engelliler, CP hastaları ve zihinsel engelliler için okuyucu/işaretleyici yardımı verileceğini aktardı.

Tekerlekli sandalye kullanıcısı adayların erişilebilir sınav merkezlerinde sınava girmesinin sağlanacağını ifade eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"İlk kez 2012'de yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve kura usulü yerleştirmeler ile toplam 11 yerleştirme döneminde 36 bin 850 engelli bireyin kamu kurumlarına yerleştirme işlemleri yapıldı. 2002'de 5 bin 777 olan kamuda çalışan engelli memur sayısı, bugün yaklaşık 11 katına çıkarak 56 bin 402'ye yükseldi."
Anadolu Ajansı
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