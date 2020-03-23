1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Feyzioğlu'ndan, koronavirüsten etkilenen avukatlar için destek talebi

Feyzioğlu, bu sebeple koronavirüsten en çok etkilenen sektörler kapsamına avukatların da dahil edilmesini, avukatların kişi ve işveren sıfatıyla vergi yükümlülükleri, SGK primleri ve kredi borçlarının ertelenmesini istedi
 23 Mart 2020 14:18
Yazdır
Feyzioğlu'ndan, koronavirüsten etkilenen avukatlar için destek talebi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen avukatlar için Adalet Bakanlığından SGK prim ve kredi borçlarının ertelenmesi, teminatsız kredi verilmesi, beraat vekalet ücretlerinin ödenmesi ve bekleyen CMK ücretlerinin ödenmesi talebinde bulundu.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Feyzioğlu, Adalet Bakanlığına gönderdiği yazıda, koronavirüse salgınından etkilenen sektörler arasında avukatların üst sıralarda olduğuna işaret etti.

Salgının pek çok sektörü ekonomik anlamda etkilediğini ifade eden Feyzioğlu, bu sebeple koronavirüsten en çok etkilenen sektörler kapsamına avukatların da dahil edilmesini, avukatların kişi ve işveren sıfatıyla vergi yükümlülükleri, SGK primleri ve kredi borçlarının ertelenmesini istedi.

Sadece özel hukuk kaynaklı alacaklar için değil, kamu alacakları için de takiplerin durdurulması isteyen Feyzioğlu, vergi dairelerinin tahsilata yönelik işlemlerinin de 30 Nisan'a kadar ertelenmesini talep etti.

Üretime ara veren iş yerlerinde çalışanlara verilen geçici gelir desteğinin, avukatların da faaliyetlerine ara verdiğinin kabulüyle, bünyesinde avukat istihdam eden avukatlar için de sağlanmasını talep eden Metin Feyzioğlu, ayrıca avukatların da bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelenmesini istedi.

Avukatlara, Kredi Garanti Fonu'ndan en azından bir önceki yıl gelir vergisi matrahına tekabül eden tutarda ve teminat aranmaksızın kredi verilmesinin sağlanmasını talep eden Feyzioğlu, serbest avukatlık faaliyet süresi 3 yılı geçmeyen avukatlara, bir yıllık faaliyetlerini sürdürebilmeleri için teminatsız kredi verilmesi talebinde bulundu.

Beraat vekalet ücretlerinin ödenmesini isteyen Feyzioğlu, icra iş ve işlemlerinin durdurulması sebebiyle kötü niyetli kişilerin mal kaçırmalarını önlemek için tapu dairelerinde ve noterlik dairelerinde de alım-satım işlemlerinin durdurulması hususlarının ilgili bakanlıklar ve kurumlar nezdinde takip edilmesini istedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, bekleyen CMK ücretlerinin ödenmesi, CMK ücretlerinin ödenmesinde duruşma tutanağı yerine baro tarafından verilen görevlendirme belgesinin bu aşamada yeterli kabul edilmesi gerektiğini bildirdi.

Feyzioğlu, icra dairelerinde bekleyen reddiyat işlemlerinin yapılması, teminat yatırılan icra dosyalarında mehil vesikalarının verilmesi, borç ödendiği takdirde haciz kaldırma ve benzeri işlemlerin de yerine getirilmesi için icra dairelerine yönelik bir genelge çıkarılmasını talep etti.

Feyzioğlu, talep metninde, sürelerle ilgili TBMM'de hazırlanmakta olan kanun teklifiyle ilgili şu ifadeleri de yer aldı:

"Sadece usul kanunlarındaki sürelerin durmasına ilişkin hüküm eksik kalacaktır. Tüm kanunlardaki hak düşürücü süreler ile zamanaşımı sürelerinin durması sağlanmalıdır. Meslek örgütlerinin ve mensuplarının disiplin soruşturma ve kovuşturmalarında tabi oldukları süreler de bu kapsamda durmalıdır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TESK'ten özel bankalara 'kredi ödemelerini erteleyin' çağrısı
23 Mart 2020 12:30		 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, virüsten etkilenen işletmelere çağrı yaptı
23 Mart 2020 11:57
'Vergiler ve ödemeler tüm sektörlerde ertelensin'
23 Mart 2020 11:29		 Türk Harb-İş Sendikası Şube Başkanı ölü bulundu
22 Mart 2020 20:43
TOSFED, ihtiyaç sahipleri için destek çağrısı yaptı
22 Mart 2020 19:01		 'İşsizlik Fonundan yararlanma şartları esnetilsin'
22 Mart 2020 11:16
Ürünümüz var, dengemizi panik bozuyor
22 Mart 2020 07:25		 TÜBA: Sosyal izolasyona dikkat edelim
21 Mart 2020 17:54
TESK'ten 'esnafa özel paket' talebi
21 Mart 2020 10:58		 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'
20 Mart 2020 13:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:53 - Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp başsağlığı diledi14:50 - Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca kararları açıklayacak14:46 - HSK'dan 'adliyelerde esnek çalışma' açıklaması14:42 - İtalya'da, hayatını kaybeden ilk 3 bin kişi incelendi14:40 - Bir banka daha kredi taksiti ödemelerini erteledi14:37 - Sosyal medyadan 'uzaktan eğitim' manzaraları14:35 - İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış14:27 - Kitap siparişleri yüzde 50 arttı14:21 - YÖK Dersleri Platformu öğrencilerin erişimine açıldı14:18 - Feyzioğlu'ndan, koronavirüsten etkilenen avukatlar için destek talebi
14:14 - Bakan Selçuk'tan, ertelenen EKPSS'nin içeriğine yönelik açıklama14:04 - Bankalar koronavirüse karşı ekonomiyi destek paketleriyle savunuyor13:59 - Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama13:57 - Kılıçdaroğlu'ndan 13 maddelik koronavirüs önerisi13:49 - Diyanet, WhatsApp grupları ile manevi destek sunacak13:45 - Kilosu 230 TL, en küçüğü 3 kilo13:41 - Ziraat Katılım'dan işletmelere personel gideri için ek limit13:38 - MSB: 2. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek idari izin genelgesinde yer alan 5 önemli düzenleme
3 banka, kredi ödemelerini erteledi
Virüs Galatasaray'a sıçradı... 2. Başkan'da virüs tespit edildi
Soylu: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama
4 HDP'li Belediye Başkanı'nın yerine kayyum atandı
Adliye ve noterlerde nöbet sistemine geçildi
Polis karantinadan kaçan kadının etrafını sardı
Çalışanlar, emekli maaş ve ikramiyelerini nasıl öğrenebilir?
Sicil affı geliyor cezalar erteleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23.03.2020 işe gidenler 4
21.03.2020 sahillerin insan dolu olması 1
Yuval Noah Harari 1
fenerbahce erkek basketbol takımında coronavirüs çıkması 1
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 1
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 1
Toni Morrison 1
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
4 hdp'li belediyeye kayyum atanması 1
SON İLANLAR
Erzurum Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı 15 denetçi yardımcısı alacak
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam