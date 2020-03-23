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Kitap siparişleri yüzde 50 arttı

Kişisel izole süreci kitap okuma alışkanlığını artırdı. Son 10 gün içerisinde online kitap siparişlerinde yüzde 50'lik artış yaşandı
 23 Mart 2020 14:27
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Kitap siparişleri yüzde 50 arttı

Kişisel izole süreci kitap okuma alışkanlığını artırdı. Son 10 gün içerisinde online kitap siparişlerinde yüzde 50'lik artış yaşandı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasının ardından 'EvdeKal' kampanyalarının etkisiyle caddeler, sokaklar ve toplu alanlar boşaldı. Özellikle Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılımının azaltılarak kontrol altına alınmasındaki en önemli etkenin kişilerin evden çıkmamasından geçtiğini belirtiyor.

'Evde Kal' çağrılarına uyan okuyucular, kitap teminlerini internet üzerinden sağlıyor. Son 10 gün içerisinde online satış kanallarında yüzde 50 artış yaşanıyor. Perakende mağazalarda görev alan çalışanlar ise online kanalda oluşan talep yoğunluğu sebebiyle bu alana çekiliyor. Sektör temsilcileri kitap siparişlerindeki söz konusu artışın katlanarak devam edeceğini öngörüyor.

"Günde 30 bin adet gönderim yapıyoruz, iki katına çıkabilir"

Türkiye'nin en büyük kitabevlerinden BKMKitap CEO'su Kutbettin Bingölbalı, geride bıraktığımız 10 günlük süre zarfında kitap siparişlerinde yüzde 50 artış tespit ettiklerini belirterek bu süreçte günlük 30 bine civarında kitap gönderimi yaptıklarının altını çizdi. Bingölbalı, özellikle son günlerdeki sipariş sayılarına bakıldığı zaman, 30 bin rakamının 60 bine ulaşabileceğini belirtti. Bingölbalı, bu süreçte kargo teslimatlarında bir sorun yaşamadıklarını da dile getirdi.

"Stoklarımızla hazırız"

Vatandaşların ilgisinin sadece kitaplarda değil, yap-boz ve zeka oyunlarında da yoğunlaştığını anlatan Bingölbalı, talep artışını fırsat bilerek fiyatları yukarı çekmediklerini de sözlerine ekleyerek, "Kırtasiye, kitap, zeka oyunları gibi tüm ürünlere yoğun talep alıyoruz.Stoklarımız dolu, 5 milyon adet civarında tüm çeşit ürünlerimizle hazırız. Türkiye'nin kitap, zeka oyunu ve kırtasiye ürünleri ihtiyacını karşılayabilecek güçteyiz. Fiyatlarımızda bir artış yapmadık. Hatta kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bir takım kampanyalar organize ettik" diye konuştu.

"Ürünleri dezenfekte edip gönderiyoruz"

Tüm ürünleri dezenfekte ederek kargolama işlemlerine başladıklarını anlatan Bingölbalı, "Hijyen her zaman önceliğimizdir. Gönderime hazırladığımız her türlü ürünümüzü önce dezenfekte ediyoruz. Müşterilerimizin bu süreçte içleri rahat olsun. Aynı zamanda koronavirüse karşı 14 maddelik bilgilendirici yazılarımıza da kargoda yer veriyoruz. Bununla ilgili müşterilerimizde de önemli geri dönüşler alıyoruz" şeklinde konuştu.

Bireylere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlattıkları 'TürkiyeOkuyor' isimli sosyal sorumluluk projesiyle, teşvik edici ödüller verdiklerini söyleyen Bingölbalı, "Başlattığımız kitap okuma kampanyasıyla okuyucuları teşvik etmek istiyoruz. Okuyucular her gün saat 20.20'de 20 dakikalık kitap okuma kampanyasına katılabilir. Okuduğu kitabın resmini Türkiyeokuyor hashtag'i ile instagram ve twitterdan paylaşan 3 okuyucuya hediye çeki veriyoruz. Bu sayede Türkiye'deki okuma alışkanlığının artmasına katkı vermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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