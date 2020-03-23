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İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış

İspanya'da Kovid-19 ölü sayısı son 24 saatte 426 artışla 2 bin 182'ye çıktı
 23 Mart 2020 14:35
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İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 426 artışla 2 bin 182'ye, vaka sayısı 4 bin 517 artışla 33 bin 89'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili verileri güncelledi.

İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda dün 1720 ölü, 28 bin 572 vaka bulunurken, son 24 saate göre verilen istatistiklere göre ölü sayısında en yüksek günlük rakama ulaşıldı.

Bakanlık, ölü sayısını 2 bin 182, vaka sayısını da 33 bin 80 olarak açıkladı.

Ülkede acil serviste olan koronavirüs hastalarının sayısı da 2 bin 355 olarak verildi.

Bu arada Kovid-19'dan en fazla etkilenen Madrid'de ise ölü sayısı, düne göre 242 artışla 1263'e çıktı. Otellerin ve fuar alanının hastaneye dönüştürüldüğü Madrid'de Kovid-19 teşhisi konulan 10 bin 575 hasta bulunuyor.

- Virüs, sağlık personelinin yüzde 12'sine bulaştı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede 3 bin 475 sağlık personelinde Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bunun toplamın yüzde 12'sine denk geldiği bildirildi.

Madrid'de 600 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konulurken, 1400 sağlıkçının da bu virüsün bulaştığı kişilerle direkt temas kurmaları nedeniyle önlem amacıyla evlerinde karantinaya alındıkları belirtildi.

Madrid özerk yönetim hükümeti yetkilileri, şu anda kentteki tüm hastanelerde yatan hastaların en az yüzde 60'ının Kovid-19 teşhisiyle tedavi gördüğünü, bazı hastanelerde bu oranın yüzde 100 olduğunu söyledi.

Ülkede Kovid-19 ile ilgili hızlı testlere bugün başlanırken, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 640 bin hızlı test kitinin ilk olarak sağlık personellerine ve acil vakalara uygulanacağını daha sonra diğer hastalarda kullanılacağını ifade etti.

Ayrıca 62 yaşındaki Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo'nun solunum yolu enfeksiyonu sorunuyla Madrid'de hastaneye kaldırıldığı, kendisine yapılan Kovid-19 testinin sonucunun beklendiği bilgisi verildi.

Bu arada İspanyol basını, Başbakanı Pedro Sanchez'in de açıkladığı gibi Kovid-19 salgınında en kritik haftaya girildiğine vurgu yapıyor.

İspanya'da başta Madrid olmak üzere Katalonya, Bask, Castilla La Mancha gibi salgının yoğun görüldüğü bölgelerde Kovid-19 ile ilgili ölü ve vaka sayılarının bu hafta boyunca İtalya'daki gibi sürekli yüksek çıkması öngörülüyor.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska da olağanüstü halin başladığı 14 Mart akşamından bu yana ülke genelinde yasakları ihlal edenlerden 60 binine cezai işlem uygulandığını, 600 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Olağanüstü hali 11 Nisan'a kadar uzatma kararı alan İspanyol hükümeti, bunun için önümüzdeki günlerde meclisin onayını isteyecek.
Anadolu Ajansı
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