Sosyal medyadan 'uzaktan eğitim' manzaraları
|23 Mart 2020 14:37
|Yazdır
Yüz yüze eğitime verilen aranın ardından veliler, Eğitim Bilişim Ağı üzerinden verilen ilk derse katılan çocuklarının heyecanını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile sosyal medya üzerinden paylaştı.
Öğrenciler, Bakan Selçuk'un açılış konuşmasının ardından TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden başlayan dersleri takip ederken aileleri de çocuklarının fotoğraflarını sosyal medya üzerinden Bakan Selçuk ile paylaştı.
Selçuk'un Twitter'daki hesabını etiketleyen bir veli "Okul formamızı giydik, zil de çaldık evde. Sıramıza gelip oturduk ve ilk dersi bekliyoruz. Uzaktan değil, can cana eğitim." yorumuyla kızının fotoğrafını paylaştı.
Oğlunun fotoğrafını paylaşan bir baba da "Eğitim ciddiye alınacak bir iştir. Okula gider gibiyiz bugün. Okulu kıyafetlerini giyerken 'Baba özlemişim kokusunu.' diyen 1. sınıf Arda'dan sizlere de günaydın Bakan amcası." ifadelerini kullandı.
Veliler, bazı fotoğrafları "Biz hazırız 2. sınıf EBA ile... Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım.", "Biz ders başında pür dikkat dinliyoruz" yorumlarıyla paylaşırken "Birlikte atlatacağız" ifadeleriyle yeni tip koronavirüsle mücadeleye destek mesajları da geldi.
Torunuyla ders dinleyen anneanne fotoğrafı da sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda beğeni aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ziya Selçuk: O görüntüleri ben de onaylamıyorum
23 Mart 2020 16:45
|Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama
23 Mart 2020 13:59
|EBA TV canlı yayını başladı, ilk ders Bakan Selçuk'tan
23 Mart 2020 09:09
|Hangi ders saat kaçta? İşte tüm ayrıntılar...
23 Mart 2020 08:18
|Haydi çocuklar ekran başına
23 Mart 2020 07:06
|Uzaktan eğitim başlıyor... İlk dersi Bakan Selçuk verecek
22 Mart 2020 18:21
|MEB ayda 2 milyon cerrahi maske üretebilecek
22 Mart 2020 11:20
|Uzaktan eğitim yarın başlıyor: Dersler gönüllü öğretmenler tarafından verilecek
22 Mart 2020 07:53
|Mesleki eğitim, tarihinde ilk kez, ülke ihtiyaçları için seferber ediliyor
22 Mart 2020 00:01
|MEB, Adaylık Kaldırma Sınavının yeni tarihini belirledi
21 Mart 2020 18:13