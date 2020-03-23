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Vakıf Katılım da kredi taksiti ödemelerini erteledi

Vakıf Katılım, bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin talepleri üzerine, 30 Haziran'a kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlayacak
 23 Mart 2020 14:40
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Vakıf Katılım da kredi taksiti ödemelerini erteledi

Vakıf Katılım, toplum olarak virüs salgınından ez az hasarla kurtulabilmek amacıyla, katılım finans sistemi prensipleri dahilinde 5 maddelik destek paketini devreye aldı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre vakıfların paylaşım kültürünü kamunun gücüyle birleştirerek katılım finans dünyasına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek veriyor.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) tavsiye kararları doğrultusunda Vakıf Katılım, toplum olarak virüs salgınından ez az hasarla kurtulabilmek amacıyla, katılım finans sistemi prensipleri dahilinde 5 maddelik destek paketini devreye aldı.

Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin talepleri üzerine, 30 Haziran'a kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlanacak.

İşletmelerin kullanmış olduğu mevcut fonların, nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacak.

Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımlarının 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacak.

Vakıf Katılım'dan personel maaş ödemesi hizmeti alan işletmelerin, istihdam koruma amaçlı fon taleplerini karşılamak amacıyla, "3 aylık maaş gideri" kadar 1 yıl vadeli fon kullandırılacak.

Firmaların vergi ve SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilecek.

Diğer taraftan, müşteriler, Mobil Şube, İnternet Şube, Müşteri İletişim Merkezi ve ATM'ler üzerinden finansal işlemlerini rahatça ve evlerinden çıkmadan gerçekleştirebilirler.

Bu kanallardan yapılamayan işlemler için Vakıf Katılım şubeleri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.

- "Toplumumuzun yanında olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, dünyanın büyük bir salgın tehlikesi altında olduğunu ve dünyanın zor günlerden geçtiğini belirtti.

Sosyal adalet ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi temel felsefeleri arasında kabul eden Katılım Finans Sistemi'nin bu süreçte üzerine düşen görevi yerine getireceğinin altını çizen Göktaş, "Biz de Vakıf Katılım olarak taşın altına elimizi koyduk. Kurulduğumuz günden itibaren her zaman toplumumuzun yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda hem ekonomimize hem de toplumumuza faydalı olmak ve süreci en az hasarla kapatmak adına bir finansal destek paketi geliştirdik." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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