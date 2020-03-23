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İtalya'da, hayatını kaybeden ilk 3 bin kişi incelendi

İtalya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk 3 bin 200 kişi incelendi. Analize göre, ölümlerde yaş ortalaması 78,5. En sık görülen kronik hastalık ise hipertansiyon...
 23 Mart 2020 14:42
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İtalya'da, hayatını kaybeden ilk 3 bin kişi incelendi

Karantina altındaki İtalya, korona virüsle mücadelesini sürdürüyor.

İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü yeni bir rapor yayınladı.

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk 3 bin 200 vakayı inceleyen enstitü, detaylı analizi internet sitesinden paylaştı.

Buna göre, Italya'da corona virüs kaynaklı ölümlerde yaş ortalaması 78,5.

Ülkede hayatını kaybedenlerin en genci 31, en yaşlısı 103 yaşında.

Veriler, korona virüsün erkeklere kadınlardan daha fazla etkili olduğunu gösteriyor. Ölenlerin yüzde 70,6'sını erkekler oluşturuyor.

Ölümle sonuçlanan vakalarda 90 yaşa kadar olan tüm yaş gruplarında erkeklerin oranı kadınlardan daha yüksek.

Virüsten hayatını kaybeden kadınların yaş ortalaması 82, erkeklerin yaş ortalaması 79.

Ölümle sonuçlanan vakalarda kronik hastalıklar görülmesi de çekiyor.

Ölen kişilerde en sık görülen kronik hastalıkların başında yüzde 73,8 ile hipertansiyon geliyor. Bu hastalığı yüzde 33,9 ile diyabet, yüzde 30,1 ile iskemik kalp rahatsızlığı takip ediyor.

Ülkedeki 3 bin 200 ölümden yalnızca 36'sı 50 yaşında altında. Bunların 9'u 40 yaşın altında ve 7'sinin kronik rahatsızlığı bulunuyordu.

Ölümlerin yaş gruplarına göre dağılımında ise 80-89 yaş arası yüzde 40,9 ile başı çekiyor. 70-79 yaş arası ölümler ise yüzde 35,4'lük bir oranda. Yaş azaldıkça ölüm oranının azaldığı görülüyor.

Ülkedeki ölümlerin yüzde 68'i salgının merkez üssü olan Lombardiya bölgesinden. Lombardiya'yı yüzde 16,4 ile Emilia-Romagna takip ediyor.

Corona virüs nedeniyle ölüm görülmeyen tek bölge ise güneydeki Basilicata.

Hayatını kaybedenlerde en sık görülen semptomlar yüzde 76 ile yüksek ateş, yüzde 73 ile solunum güçlüğü, yüzde 40 ile öksürük ve yüzde 8 ile ishal.

Semptomların görülmesinden can kaybına kadar geçen ortalama süre ise 8 gün.
NTV
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