Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp başsağlığı diledi
|23 Mart 2020 14:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu arayarak, kız kardeşinin vefatı nedeniyle taziyelerini ilettiğini paylaştı.
Altun, mesajında şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir."
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıçın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.https://t.co/kbDVC9ozzc pic.twitter.com/317JA4q6A3T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 23, 2020
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