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Rektör'den, aşı bulacağı iddia edilen KHK'lı için açıklama

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür aşı bulacağı iddia edilen KHK'lı doçent için açıklamada bulundu. Gül, "Aşı bulacaklarını ve kendilerinin en iyi bilim adamı olduklarını iddia ediyorlar.Terör örgütü mensuplarına bu cesareti verenler iyi düşünsünler" uyarısında bulundu.
 23 Mart 2020 14:59
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Rektör'den, aşı bulacağı iddia edilen KHK'lı için açıklama

Bir süredir sosyal medyada, Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana ilim Dalı ve Genetik Bölümü'nden 1 Eylül 2016'da KHK ile ihraç edilen Doç. Mustafa Ulaşlı ile ilgili kampanya yürütülüyor.

Kendisi de KHK'lı olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü, Ulaşlı ile Pazartesi Bakanlık nezdinde bir görüşme olacağını iddia etmişti.

İhraç edilen Mustafa Ulaşlı ise sosyal medyadan 'koronavirüs aşısının Türkiye'de üretilebileceğini' öne sürdü.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklama yaptı. Rektör Ali Gür şunları söyledi:

"Son günlerde ülke olarak koronavirus salgını ile mücadele ederken FETÖ mensupları bunu fırsata çevirip propaganda yapmaya başlamışlar. Aşı bulacaklarını ve kendilerinin en iyi bilim adamı olduklarını iddia ediyorlar.Terör örgütü mensuplarına bu cesareti verenler iyi düşünsünler"

Diğer taraftan gazeteci Toygun Atilla da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Atilla şunları söyledi:

"Bir FETÖ'cü ülkenin en iyi polisi, askeri, en donanımlı hukuk adamı hatta bir numaralı doktoru , bilim adamı olabilir.
Fakat en nihayetinde ipleri sahibinin elindedir. O neyi emrederse onu yapar.
Bu delil yerleştirmek de olur, katliam yapmak da.
İradesi sahibine zincirlidir."
Memurlar.Net
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