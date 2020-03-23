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Usta öğreticiler maske üreterek sağlık çalışanlarına destek olacak

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Maske üretimi için malzemeyi MFA şirketi verecek, üretimini biz yapacağız ve sağlık kuruluşlarımıza bedelsiz vereceğiz
 23 Mart 2020 15:14
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Usta öğreticiler maske üreterek sağlık çalışanlarına destek olacak

Zonguldak'ta halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulunun usta öğreticileri, iki haftada 80 bin maske üreterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline ve kuruluşlarına destek olmayı hedefliyor.

Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu usta öğreticileri, Zonguldak Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve maske üretim firması olan MFA şirketinin desteğiyle maske üretecek.

Vali Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, içinde bulunulan şartlar nedeniyle maskeye ihtiyacın öne çıktığını belirterek maske kullanımının da belli kuralları olduğuna dikkati çekti.

Sağlık personelinin takması gereken maskenin her şartta ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bektaş, şunları kaydetti:

"MFA Maske isminde bir kuruluşumuz var. Bu firma bütün dünyaya maske üretip satıyor. Bu çerçevede üretimlerini ülke içinde yoğunlaştırdılar. Aslında onlar bizim burada ürettiğimiz maskeyi üretmiyorlar ama ihtiyaç olduğu için ve konu maske üretimi olduğundan onlar devreye girerek gönüllü olarak maske üretiminde kullanılan malzemeleri verebileceklerini belirtti.

Maske üretimi için malzemeyi MFA şirketi verecek, üretimini biz yapacağız ve sağlık kuruluşlarımıza bedelsiz vereceğiz. Maske ihtiyacı devam ederse halk eğitim kuruluşlarımız bu işi öğrenmiş ve teşkilatlarını kurmuş olacak. İleride ihtiyaç devam ederse biz de üretimi devam ettirebiliriz. Allah muhtaç etmesin ama muhtaç olunduğunda biz buradayız."

- "Katkıda bulunmak istedik"

MFA iş geliştirme mühendisi Cansın Piyan da kritik bir süreçten geçtiklerini belirterek "Hepimizin sorumluluk alması gereken ve elimizi taşın altına koymamız gereken bir süreç. Kovid-19'un ortaya çıkışından itibaren işin ticari boyutunu bir kenara bırakıp aynı fiyatlarda tedarik sağladık. Üretimin belli bir kısmını da herhangi bir talep olmamasına karşın gelecekte olabilecek talebe karşın Sağlık Bakanlığına ayırmış durumdayız." diye konuştu.

Üretimini yaptıkları medikal maskelerin aslında ürün gamlarında yer almadığını ifade eden Piyan, "Katkıda bulunmak istedik. Umuyoruz ki bu süreci en kısa sürede ve en az kayıpla atlatırız." dedi.

Usta öğretici Kadriye Yılmaz da en az zararla bu süreci atlatmayı umduklarını belirterek projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı
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