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2020 \ Koronavirüs nedeniyle verilen izinler

Sağlık Bakanlığı'ndan esnek çalışmaya dair yazı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü esnek çalışmaya dair yazıyı illere gönderdi.
 23 Mart 2020 15:22
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Sağlık Bakanlığı'ndan esnek çalışmaya dair yazı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü esnek çalışmaya dair yazıyı illere gönderdi.

Sağlık Bakanlığından gönderilen yazıda, yeterli personel bulundurulması şartıyla esnek çalışma yönetiminin uygulanabileceği belirtildi.

Bakanlık yazısına göre bu yetki illerde İl Sağlık Müdürü, ilçelerde ise il sağlık müdürü ile istişare etmek kaydıyla ilçe sağlık müdürü, sağlık tesislerinde ise başhekimliklere verildi.

İşte o yazı
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