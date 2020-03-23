Mısır'da bir general daha koronavirüsten hayatını kaybetti
|23 Mart 2020 15:28
|Yazdır
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir tuğgeneralin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Mısır basınında yer alan haberlere göre, salgını kontrol çalışmaları sırasında Kovid-19'a yakalanan Tuğgeneral Şafi Abdülhalim Davud hayatını kaybetti.
Mısır'da dün de Tümgeneral Halid Şaltut'un koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
- Fitch'den Mısır ekonomisine uyarı
Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Kovid-19 salgınının Mısır ekonomisine olumsuz etkilerine dikkati çekti.
Fitch'in açıklamasında, turizm sektörünün yanı sıra ülkede ihracatın da sekteye uğrayabileceği uyarısı yapılırken, "Ülkenin kriz öncesine dönmek için zamana ihtiyacı var." ifadelerine yer verildi.
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 14 kişi hayatını kaybetmiş, toplam vaka sayısı ise 327 olarak açıklanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarını erteledi
23 Mart 2020 20:57
|Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
23 Mart 2020 20:40
|İtalya'da 601 kişi daha hayatını kaybetti
23 Mart 2020 20:15
|BM, küresel ateşkes çağrısı yaptı
23 Mart 2020 19:23
|Angela Merkel'in koronavirüs test sonucu belli oldu
23 Mart 2020 19:07
|ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 473'e ulaştı
23 Mart 2020 17:43
|Avrupa'da hastalar yerlerde yatıyor
23 Mart 2020 17:27
|Japonya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
23 Mart 2020 17:06
|Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 111'e çıktı
23 Mart 2020 15:46
|İtalya'da, hayatını kaybeden ilk 3 bin kişi incelendi
23 Mart 2020 14:42