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Manisalı doktor: Korkuyoruz ama korkumuzu bir yana atıp mücadele ediyoruz

Manisa'da Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Erdem Nalbant, korona virüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarının yaşadığı duyguları dile getirerek, "Cefakar, vefakar çok büyük özveri ile korona virüs için savaşan sağlık çalışanları olarak korkmuyor muyuz, korkuyoruz, fakat korkumuzu bir yana atıp mücadelemize devam ediyoruz. Sizlere düşen görev ise sadece ve sadece evde kalmak. Alkış sesleriniz, ölüm sessizliğini unuttursun" dedi"
 23 Mart 2020 15:31
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Manisalı doktor: Korkuyoruz ama korkumuzu bir yana atıp mücadele ediyoruz

Manisa'da Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Erdem Nalbant, korona virüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarının yaşadığı duyguları dile getirerek, "Cefakar, vefakar çok büyük özveri ile korona virüs için savaşan sağlık çalışanları olarak korkmuyor muyuz, korkuyoruz, fakat korkumuzu bir yana atıp mücadelemize devam ediyoruz. Sizlere düşen görev ise sadece ve sadece evde kalmak. Alkış sesleriniz, ölüm sessizliğini unuttursun" dedi.

Korona virüs salgınına karşı ülkenin dört bir yanında büyük özveri gösteren sağlık çalışanlarının duygularına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tercüman olan Manisalı Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdem Nalbant, vatandaşlara da evde kalma çağrısında bulundu. Nalbant, "Korona virüs etkisi ile dünyanın yanıp kavrulduğu, korona virüs kaynaklı ölümlerin her geçen gün artarak devam ettiği, kitaplarda okuduğumuz, filmlerde izlediğimiz bize hiç gerçekmiş gibi gelmeyen on binlerce insanın ölümü ile sonuçlanan viral salgınların gerçek olduğunu gördüğümüz günlerdeyiz. Aslına bakarsanız üçüncü dünya savaşı nasıl olacak sorusunun belki de yanıt bulduğu günlerdeyiz. Evet bu bir dünya savaşı. İnsanlar ile korona virüs arasındaki ölümcül bir savaş. Bu savaşta ön safta yer alan biz sağlık çalışanları ise yüksek bir riskle çalışıyoruz. Tıpkı satranç tahtasındaki ön sırada yer alan piyonlar gibi. Satranç oyun kuralları gereği piyonlar ileriye doğru hareket edebilirler geriye doğru hareket edemezler. İleriye sürülen piyonun geri dönme şansı yoktur, onun için piyon hareket ettirilirken çok ama çok dikkat edilmelidir. Hekimlik mesleği de maalesef böyledir. Yani hata yapma şansımız yoktur. Piyon satranç oyununda bir çok oyun sonunda oyunun kazanılmasını sağlamaktadır. Piyonlar da sağlık çalışanları da bir anlamda gizli kahramanlardır. Son üç gündür Sağlık Bakanlığımızın çağrısı ile yurdumuzda vatandaşlarımız tarafından sağlık çalışanları olarak büyük bir katılım ile alkışlanıyoruz. İnternette dolaşan alkış videolarını tekrar tekrar izliyorum. Alkışlamak tabii ki çok güzel bir duygu ama alkışlayan elleri unutmayacağımız gibi meslektaşlarımızı darp eden, öldüren elleri de unutmayacağız. Onun için sağlıkta şiddete en ağır cezaların verileceği yasaların bir an önce yasalaştığını görmek istiyoruz. Çünkü bugünler de geçecek ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Cefakar, vefakar çok büyük özveri ile korona virüs için savaşan sağlık çalışanları olarak korkmuyor muyuz, korkuyoruz, fakat korkumuzu bir yana atıp mücadelemize devam ediyoruz. Sizlere düşen görev ise sadece ve sadece evde kalmak. Alkış sesleriniz, ölüm sessizliğini unuttursun" ifadelerini kullandı.

(ÖND-Y)

23.03.2020 15:28:41 TSI

NNNN
İhlas Haber Ajansı
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