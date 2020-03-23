316 hesap sahibi hakkında yasal işlem yapıldı
|23 Mart 2020 15:38
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İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili provokasyon amaçlı gerçek dışı görüntü ve ses dosyası yayan 316 hesap sahibi hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medyada son bir hafta içerisinde terör örgütü propagandası yapan, halkı kin, nefret, korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 1748 hesap hakkında çalışma yapıldı. Bu hesapların genelinde FETÖ başta olmak üzere PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü propagandası yapıldığı belirlendi.
Hesaplar arasında, Kovid-19 ile ilgili, algı ve provokasyon amacıyla gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yaymak suretiyle kamuoyunu endişeye düşürmeye, toplumu korku ve paniğe sevk etmeye, kişi ya da kurumları toplum nezdinde hedef göstermeye yönelik 316 hesap tespit edildi.
Koronavirüsle ilgili paylaşım yapan 316 hesabın içerisinde başta FETÖ olmak üzere diğer terör örgütlerini destekleyen kişilerin paylaşımlarının da bulunduğu belirlendi. Bu kişiler hakkında adli işlem yapıldı.
Sosyal medyada son 1 hafta içerisinde;T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) March 23, 2020
asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan, gerçek dışı görüntü ses kayıtları yayınlayan 316 hesap ile birlikte,
FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ Terör Örgütü Propagandası yapan toplam 1748 hesap tespit edildihttps://t.co/XWt8LeL4Ct
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