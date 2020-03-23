PKK mağarasında dolu füze bulundu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda füze ve mühimmat ele geçirildi
|23 Mart 2020 15:40
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda füze ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda önceki gün Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar köyü Rüzgarlı mezrası kırsalında yapılan arama taramada kayaların arasına gizlenmiş stinger füzesi (dolu halde), AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 28 fişek, 119 biksi fişeği, 2 el bombası ve 4'lü pil bloğu ele bulundu.
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