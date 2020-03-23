SYDV'lerde 1000 TL için uzun kuyruklar oluştu
İhtiyaç sahiplerine 1000'er TL verileceğinin söylenmesinin ardından ilk iş gününde, SYDV'lerin önünde uzun kuyruklar oluştu.
|23 Mart 2020 16:04
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Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine 1000'er TL verileceğini açıklamıştı.
Dün bir açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtmişti. 1000'er TL'lik yardımlar kayıtları zaten SYDV'de olan ihtiyaç sahiplerine verilecek.
Ancak bu uyarılara rağmen, bugün SYDV'ler önünde uzun kuyruklar oluştu.
İşte Antalya'da Kepez Kaymakamlığı önündeki kuyruk
İşte İzmit SYDV'nin önündeki kuyruk
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