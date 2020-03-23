Davutoğlu'nun, KHK sağlık çalışanları önerisi gündem oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla Koronavirüs kriziyle ilgili partisinin yeni önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

Meselenin artık sadece bir sağlık sorunu olmaktan çıktığını vurgulayan Davutoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kriz yönetimi toplantısını da eleştirdi. Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya muhalefet partilerinin ve sağlıkla ilgili meslek kuruluşlarının çağrılmamasının hata olduğunu belirten Davutoğlu, "Gün evlerimize sığınma, dünyaya açılma günü" dedi.

Haklarında cezai işlem olmayan KHK'lılar göreve çağrılmalı

Bilim Kurulu'nun altında görev yapmak üzere bir alt komite kurulmasını ve bu komitenin dünyadaki gelişmeleri takip ederek güncel senaryolar çalışmasını öneren Gelecek Partisi Genel Başkanı, haklarında cezai müeyyide olmayan KHK'lı sağlık çalışanlarının da göreve çağrılmasını istedi.

Nedim Şener'den tepki

Davutoğlu'nun bu önerisine Hürriyet yazarı Nedim Şener twitter hesabında tepki gösterdi ve şu paylaşımda bulundu.

-Darbecilere rütbeleri geri verilmelidir!

-Kumpas kuran polisler göreve iade edilmelidir!

-Taraf isimli FETÖ paçavrası yayın hayatına başlamalıdır!

-İhraç edilen hakim ve savcılara kürsüleri geri verilmelidir!

-Vatana sadık olan ve darbeye direnenler yargılanmalıdır!!!!

BAŞKA.... https://t.co/xtDIN42bMG Nedim Şener (@nedimsener2010) March 23, 2020

Davutoğlu'nun önerdiği 14 madde şöyle:

3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği

1) Bu kaynaktan öncelikle çalıştıkları işyerleri etkilenen kayıtlı çalışanlara "kısa çalışma ödeneği" sağlanmalıdır. Türkiye'de 15 Milyona yakın SGK'lı çalışanın, asgari ücretle çalışan yarısına, 3 ay boyunca verilecek 1.752 TL kısa çalışma ödeneğinin tutarı 40 Milyar TL civarında olacaktır.

Kayıtsız çalışanlara da destek

2) Bu kaynak kayıtsız çalışanları da kapsamalıdır. İşverenlere, kayıtsız çalışanları beyan etmeleri şartıyla, bir defaya mahsus geriye dönük inceleme yapılmayacağı kanunla garanti edilmelidir. Beyan edilen bu çalışanlara da kısa çalışma ödeneği ödenmelidir. Kayıtsız çalışanını bildirmeyen ve bundan sonrasında kayıtsız işçi çalıştıranlara verilecek cezalar derhal ağırlaştırılmalıdır.

İşsizlik fonu şartları esnetilmeli

3) Yaşanmakta olan süreç nedeniyle alınan önlemlere rağmen işini kaybedecek çalışanlar için, işsizlik fonu hakediş ve yararlanma şartları esnetilmeli, gerekirse ödeme süreleri uzatılmalıdır.

Etkilenen tüm sektörlerin kredi borçları ertelensin

4) Hazine, TCMB ve BDDK tarafından hazırlanacak yeniden yapılandırma düzenlemeleri çerçevesinde, yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilenen -lokanta, restoran, kafeterya, kahvehane, çay bahçesi, berber, SPA ve spor merkezi vb- hizmetler sektörü, turizm, dış ticaret, ulaştırma ve taşımacılık, özel okullar ve daha sonra ihtiyaç olabilecek sektörlerde vadesi gelen tüm kredilerin faizleri ve anaparaları bankalar tarafından 6 ay faizsiz olarak ertelenmelidir. Burda oluşacak maliyet gerekirse bu fondan karşılanmalıdır.

Faturalar 6 ay ertelensin, sonra 18 ay taksitle ödensin

5) Doğalgaz, elektrik ve su faturaları hane halklarımız, çiftçilerimiz ve üreticilerimiz için 6 ay ertelenmeli ve 6.ay sonunda 18 aylık taksitlendirme imkanı verilmelidir. Bu nedenle nakit akışı bozulacak; elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine ilgili bankalarca kısa vadeli ve makul faizli kredi kullandırmalıdır. Ayrıca, üretiminde enerji girdi maliyeti yüksek yer tutan ve halihazırda ödeyemediği faturaları sebebiyle sıkıntı yaşayan sanayicilerimize de borç erteleme ve taksitlendirme imkanı sunulmalıdır.

İşletmelere kira yardımı

6) İktisadi yansımaları hakkında tüm dünyada derin endişelerin hakim olduğu bu süreçte, faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan veya gelirleri önemli ölçüde azalan birçok işverenimiz kira yardımına ihtiyaç duymaktadır. Sorun yaşayan işverenlerimiz için 6 ay boyunca kira ödemelerinin üçte biri oranında kira desteği, üçte biri oranında ise kredi desteği sağlanmalıdır.

Çiftçiye ilave mazot ve gübre desteği

7) Yaşanan süreç güçlü bir gıda ve tarım politikasının ne denli önemli olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu nedenle tüm çiftçilerimize ilave mazot ve gübre desteği sağlanmalı, stratejik tarım ürünlerinin üretimi teşvik edilmeli, Ziraat Banka'sına olan borçlarının anapara ve faiz ödemeleri 6 ay süreyle ertelenmeli ve 6'ıncı ayın sonunda taksitlendirme imkanı sağlanmalıdır.

Gıda sektörüne acil finansal destek

8) Gıda tedarik zincirinde aksama yaşanmamasını sağlamak için; kuru ve soğuk hava depoları ve hallere acil finansal destek sağlanmalı, buna ek olarak gıda taşımacılığı ile uğraşan nakliyecilerimizin akaryakıt kullanımları süreç boyunca KDV ve ÖTV'den muaf tutulmalıdır.

Tüm kredi kartı borçları 6 ay ertelensin

9) Bankalar, borçlunun gelirinin Covid-19 salgını sebebiyle doğrudan veya dolaylı şekilde olumsuz etkilendiği hallerde, 10.000 TL ye kadar olan tüm kredi kartı ve tüketici kredisi ödemelerini 6 ay boyunca fazisiz ertelemelidir. Böylece kart sahipleri ve tüketici kredisi borçluları geçmiş borçlarını 6 aylığına ertelerken, yeni iktisadi koşullara uyum sağlama süresi kazanacaklardır.

Sağlık personeline 3 ay ikramiye

10) Tüm sağlık personeline 3 ay boyunca ikramiye ödemesi yapılmalıdır.

Geliri olmayan herkese destek

11) Herhangi bir geliri olmayan ve sosyal yardım alanlar dışında sosyal yardıma başvuru koşulları kolaylaştırılmalı ve 2 Milyar TL olarak belirlenen kaynak acilen 10 Milyar TL'ye yükseltilmelidir.

Vergiler ertelensin, taksit imkanı getirilsin

12) Açıklanan önlemler kapsamında, Muhtasar (İşyeri kira, serbest meslek ve ücret ödemelerinden yapılan vergi kesintileri) ve KDV beyannameleri ile SGK prim hizmet belgelerine ait Nisan, Mayıs, Haziran ödemelerinin ertelenmesinden yararlanan sektörler için gerektiğinde taksitlendirme imkanı sağlanmalıdır. Ayrıca gelişmelere bağlı olarak olumsuz etkilenebilecek diğer iş kolları da kapsama alınmalıdır. Vergi barışı çerçevesinde taksitlendirilmiş ve vadesi gelmiş ödemeler de bu çerçevede ertelenmelidir.

6 ay e-haciz uygulanmasın

13) Maliye e-haciz işlemini en az 6 ay uygulamamalıdır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki alacaklara ilişkin icra takipleri de durdurulmalıdır.

Bankalara yeni likidite imkanları sunulsun

14) Yukarıda bahsettiğimiz kaynağın dışında, bankacılık sektörünün likidite ihtiyacının karşılanması için TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle ve gerektiğinde Bankalar Arası Para Piyasasında depo işlemleri ile ilave likidite sağlanması kararı son derece yerinde olmuştur. Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen, bankaların reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarları ile orantılı yeni likidite imkanlarından yararlanmaları kolaylaştırılmalıdır.