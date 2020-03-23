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Kilim Mobilya koronavirüs tedbirleri kapsamında üretime ara verdi

Türkiye'nin önde gelen mobilya ihracatçılarından Kilim Mobilya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretime ara verdiğini duyurdu
 23 Mart 2020 16:09
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Kilim Mobilya koronavirüs tedbirleri kapsamında üretime ara verdi

Türkiye'nin önde gelen mobilya ihracatçılarından Kilim Mobilya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretime ara verdiğini duyurdu.

Kilim Mobilya'dan yapılan yazılı açıklamada, şirket olarak, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının aktarmış olduğu tüm gelişmeler ve önerileri yakından takip ettikleri belirtildi.

Kovid-19 salgını kapsamında müşteri, çalışan ve toplum sağlığını korumanın en büyük öncelikleri olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, 19-30 Mart 2020 tarihleri arasında üretim faaliyetlerimize ara veriyoruz. Sağlık Bakanlığı ile diğer ilgili kurumların belirttiği etkili önlemlerle bu salgını kısa sürede geride bırakacağımıza inanıyoruz. Çok daha güzel günlerde görüşmek dileği ile evde kal Türkiye."

Kayseri'de 4 üretim tesisi bulunan Kilim'in yurt içinde 170, yurt dışında ise 31 mağazası hizmet veriyor. 44 ülkeye de mobilya ihracatı gerçekleştiren Kilim, Türkiye'nin en önemli ikinci büyük mobilya ihracatçısı durumunda bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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