1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediyeden koronavirüs tedbirlerinde çalışan personeline ek ödeme

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında görev yapan belediye personellerine 900 TL ödeme yapacaklarını duyurdu. Başkan Fadıloğlu, "Bizler, iyi günde ve kötü günde hizmet etmekle mükellefiz. Bizim görevden kaçma gibi bir düşüncemiz olamaz" dedi.
 23 Mart 2020 16:22
Yazdır
Belediyeden koronavirüs tedbirlerinde çalışan personeline ek ödeme

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında görev yapan belediye personellerine 900 TL ödeme yapacaklarını duyurdu. Başkan Fadıloğlu, "Bizler, iyi günde ve kötü günde hizmet etmekle mükellefiz. Bizim görevden kaçma gibi bir düşüncemiz olamaz" dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ilk günden aldığı yayılmayı önleyici tedbirlerle halkın sağlığını güvenceye almak adına mesai yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sahada görev yapan belediye personellerini sevindirecek bir karar aldı. Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde sahada çalışan personellerin bir kısmı ile bir araya gelen ve bugüne kadarki özverili çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sahada görev yapan tüm personellere 900 TL ödeme yapacaklarını söyledi. Alınan karar karşısında büyük mutluluk yaşayan personeller, uzun süre Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu alkışladı.

"Kuru kuruya teşekkür olmaz"

Saha personellerine hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Yalnızca Türkiye değil, yalnızca Gaziantep değil, tüm dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu sıkıntıyı aşmanın tek formülü var. Mümkün olduğu kadar virüsün yayılmasını azaltmak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte bize düşen görev; yaptığımız işin en iyisini, en düzgün bir şekilde yapabilmek. Bizim yapmış olduğumuz belediyecilik hizmetinde sahada çalışırken Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü en sıkıntılı ve en riskli müdürlüklerimiz. Bu işlerin iyi günü var, kötü günü var. Bizler, iyi günde ve kötü günde hizmet etmekle mükellefiz. Bizim görevden kaçma gibi bir düşüncemiz olamaz. Sağ olun sizler, bunu en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyorsunuz. Tabi şartları iyileştirebilmek adına da neler yapabiliriz, bunu Gaziantep Valiliğimiz ile çalışıyoruz. Bugün, 'kuru kuruya da teşekkür olmaz' diyorum. Allah sizden razı olsun. Ayın 16'sından itibaren görev yapan bütün arkadaşlarımızın tamamında bu olağan üstü hal devam ettiği müddetçe, bu salgın ile ilgili faaliyetler devam ettiği müddetçe arkadaşlar sizlerin maaşlarına ekstra destek vereceğiz. Bu karar yalnızca Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görev yapan sahadaki personellerimiz için geçerli olacak. Direkt vatandaşlarımıza hizmet götüren arkadaşlarımıza, vermiş oldukları emek için bir bedel takdim edeceğiz. Burada da emeğin karşılığı yalnızca teşekkür değil dedik, buradaki çalışan kardeşlerimizin tamamına ayın 16'sından itibaren bu ayın maaş bordrosu yapılırken her günlük yevmiyesine artı 30 TL net para girişi yapılacaktır. Bu aylık olarak 900 TL'ye tekabül edecek. Verilecek parayı alacak arkadaşlar, sahada çalışan arkadaşlarımız olacak. Allah, yar ve yardımcımız olsun. Rabbim, memleketimizin yüzüne baksın, insanlığın yüzüne baksın. Arkadaşlar, dua edelim ama duamızı ederken de bu virüsün yayılmasını engellemek adına da birebir üstümüze düşen görevi yapalım. Allah, hepinizden tekrar razı olsun" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Çoban'dan korona virüse 'çözüm' iddiası
23 Mart 2020 18:57		 Valilikten 'maske sıkıntısı yok' açıklaması
23 Mart 2020 18:41
'Evinize gidin' diyen başkan, nineden bastonu yedi
23 Mart 2020 17:31		 Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yolcu ve eğitim uçuşlarına ara verildi
23 Mart 2020 16:55
Ankara Büyükşehir, motosikletli kurye kiraladı
23 Mart 2020 16:29		 Ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı
23 Mart 2020 16:26
64 yaşındaki amca: 1 seneden kazandım
23 Mart 2020 15:50		 65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı
23 Mart 2020 15:21
Hakimde koronavirüs olduğuna ilişkin haberlere yalanlama
23 Mart 2020 15:17		 Usta öğreticiler maske üreterek sağlık çalışanlarına destek olacak
23 Mart 2020 15:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:58 - Bazı tapu işlemleri 4 Mayıs'a kadar yapılmayacak20:57 - UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarını erteledi20:51 - Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'koronavirüs' açıklaması20:46 - İçişleri Bakanlığı, 8 belediyeye görevlendirme yaptı20:40 - Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor20:35 - İstanbul'da kaçak üretilen 25 bin maskeye el konuldu20:33 - Rekabet Kurumu, fahiş fiyat artışını yakından takip ediyor20:30 - Uçak kazası soruşturmasında başsavcılığın itirazı reddedildi20:27 - Koçtaş da faaliyetlerine geçici süreyle ara veriyor20:26 - Bitlis'in Güroymak Belediyesine de kayyum atandı
20:23 - '112'de çalışan işçiler de 24 saat mesai yapsın' talebi20:20 - BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar20:15 - İtalya'da 601 kişi daha hayatını kaybetti20:14 - Sağlık personelinin ek ödemeleri iyileştirilecek20:10 - İstifa eden, 32 bin kişilik alıma başvuramayacak20:09 - HDP'li Gökçebağ Belde Belediyesine kayyum atandı19:53 - Bakan açıkladı... Koronavirüse yakalanan sağlık personeli var19:41 - Bakan Koca: Çin'de olumlu sonuçlar veren özel bir ilaç getirdik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Ek idari izin genelgesinde yer alan 5 önemli düzenleme
Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama
3 banka, kredi ödemelerini erteledi
Virüs Galatasaray'a sıçradı... 2. Başkan'da virüs tespit edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan esnek çalışmaya dair yazı
Fahrettin Koca: 32 bin yeni sağlık personeli alacağız
4 HDP'li Belediye Başkanı'nın yerine kayyum atandı
Adliye ve noterlerde nöbet sistemine geçildi
Bilim Kurulu toplandı... Bakan 19:00'da açıklama yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 4
bankaların kredileri ertelemesi 1
fenerbahce erkek basketbol takımında coronavirüs çıkması 1
altında sert düşüş yaşanması 2
türk kızılayı'nın erbile'e maske yardımı 1
Toni Morrison 1
duruş bozukluğu 1
trt eba tv 1
kendiohaliniilanet 1
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 1
SON İLANLAR
Erzurum Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı 15 denetçi yardımcısı alacak
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam