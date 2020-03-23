1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgili tutuklandı

Diyarbakır'da, katıldığı ses yarışmasında adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya'yı (30) tabancayla ateş edip öldüren, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Ç., mahkemece tutuklandı
 23 Mart 2020 16:41
Yazdır
Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgili tutuklandı

Olay, cumartesi günü saat 23.00 sıralarında, Üçkuyular Mahallesi'nde meydana geldi. Ergani ilçesinde 18 Mayıs 2015'te erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya, erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Ç. ile birlikte yaşadıkları evde tartıştı.

Tartışma sırasında Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Yusuf Ç., tabancasını çekip, muhasebecide çalışan Dilek Kaya'ya ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dilek Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sevgilisinin cansız bedeni başında bekleyen ve gözaltına alınan Yusuf Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Yusuf Ç., tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Dilek Kaya'nın cenazesi ise Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Dilek Kaya, Ergani ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BİNA GÖREVLİSİ, O GECEYİ ANLATTI

Olay gecesi yaşananları anlatan bina görevlisi Erdal Öcal, Dilek Kaya'nın 2,5 ay önce evi kiraladığını, birkaç defa karşılaştıklarını belirtti. Silah seslerinin duyulmasının ardından bina sakinlerinin kendisine de haber verdiğini dile getiren Öcal, geldiğinde, polislerin katil zanlısına ters kelepçe takarak, dışarıda tuttuklarını gördüğünü ve Yusuf Ç.'nin boğazı ile başının sarılı olduğunu söyledi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dilek Kaya, 20 Mayıs 2015'te kız kardeşi Mutlu Kaya'yı ziyarete gelen şarkıcı Sibel Can'a sarılıp, gözyaşı dökmüştü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da kaçak üretilen 25 bin maskeye el konuldu
23 Mart 2020 20:35		 Sahte 'başkomiser' güvenlik görevlisini dolandırdı
23 Mart 2020 19:10
Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para aldı
23 Mart 2020 17:55		 Ünlülere sahte korona ilacından soruşturma başlatıldı
23 Mart 2020 12:16
Kars'ta bir kişi tartıştığı kızını öldürdü, eşini de yaraladı
23 Mart 2020 11:57		 Polis karantinadan kaçan kadının etrafını sardı
23 Mart 2020 11:11
Virüsle ile ilgili asılsız paylaşım yapan 31 kişi gözaltına alındı
23 Mart 2020 10:59		 Başkentte 'kaçak maske' üretimi yapan iş yeri mühürlendi
23 Mart 2020 10:32
Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
23 Mart 2020 10:31		 Van'da gümrük kaçağı bin 500 tıbbi maske ele geçirildi
23 Mart 2020 09:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:58 - Bazı tapu işlemleri 4 Mayıs'a kadar yapılmayacak20:57 - UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarını erteledi20:51 - Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'koronavirüs' açıklaması20:46 - İçişleri Bakanlığı, 8 belediyeye görevlendirme yaptı20:40 - Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor20:35 - İstanbul'da kaçak üretilen 25 bin maskeye el konuldu20:33 - Rekabet Kurumu, fahiş fiyat artışını yakından takip ediyor20:30 - Uçak kazası soruşturmasında başsavcılığın itirazı reddedildi20:27 - Koçtaş da faaliyetlerine geçici süreyle ara veriyor20:26 - Bitlis'in Güroymak Belediyesine de kayyum atandı
20:23 - '112'de çalışan işçiler de 24 saat mesai yapsın' talebi20:20 - BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar20:15 - İtalya'da 601 kişi daha hayatını kaybetti20:14 - Sağlık personelinin ek ödemeleri iyileştirilecek20:10 - İstifa eden, 32 bin kişilik alıma başvuramayacak20:09 - HDP'li Gökçebağ Belde Belediyesine kayyum atandı19:53 - Bakan açıkladı... Koronavirüse yakalanan sağlık personeli var19:41 - Bakan Koca: Çin'de olumlu sonuçlar veren özel bir ilaç getirdik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Ek idari izin genelgesinde yer alan 5 önemli düzenleme
Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama
3 banka, kredi ödemelerini erteledi
Virüs Galatasaray'a sıçradı... 2. Başkan'da virüs tespit edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan esnek çalışmaya dair yazı
Fahrettin Koca: 32 bin yeni sağlık personeli alacağız
4 HDP'li Belediye Başkanı'nın yerine kayyum atandı
Adliye ve noterlerde nöbet sistemine geçildi
Bilim Kurulu toplandı... Bakan 19:00'da açıklama yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 1
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 1
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 4
trt eba tv 1
the eyes of the darkness kitabı 1
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 1
abdürrahim albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 1
instagram'da bir şeylere meydan okumak 1
Toni Morrison 1
SON İLANLAR
Erzurum Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı 15 denetçi yardımcısı alacak
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam