Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgili tutuklandı
|23 Mart 2020 16:41
|Yazdır
Olay, cumartesi günü saat 23.00 sıralarında, Üçkuyular Mahallesi'nde meydana geldi. Ergani ilçesinde 18 Mayıs 2015'te erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya, erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Ç. ile birlikte yaşadıkları evde tartıştı.
Tartışma sırasında Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Yusuf Ç., tabancasını çekip, muhasebecide çalışan Dilek Kaya'ya ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dilek Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sevgilisinin cansız bedeni başında bekleyen ve gözaltına alınan Yusuf Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Yusuf Ç., tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Dilek Kaya'nın cenazesi ise Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Dilek Kaya, Ergani ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
BİNA GÖREVLİSİ, O GECEYİ ANLATTI
Olay gecesi yaşananları anlatan bina görevlisi Erdal Öcal, Dilek Kaya'nın 2,5 ay önce evi kiraladığını, birkaç defa karşılaştıklarını belirtti. Silah seslerinin duyulmasının ardından bina sakinlerinin kendisine de haber verdiğini dile getiren Öcal, geldiğinde, polislerin katil zanlısına ters kelepçe takarak, dışarıda tuttuklarını gördüğünü ve Yusuf Ç.'nin boğazı ile başının sarılı olduğunu söyledi.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dilek Kaya, 20 Mayıs 2015'te kız kardeşi Mutlu Kaya'yı ziyarete gelen şarkıcı Sibel Can'a sarılıp, gözyaşı dökmüştü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstanbul'da kaçak üretilen 25 bin maskeye el konuldu
23 Mart 2020 20:35
|Sahte 'başkomiser' güvenlik görevlisini dolandırdı
23 Mart 2020 19:10
|Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para aldı
23 Mart 2020 17:55
|Ünlülere sahte korona ilacından soruşturma başlatıldı
23 Mart 2020 12:16
|Kars'ta bir kişi tartıştığı kızını öldürdü, eşini de yaraladı
23 Mart 2020 11:57
|Polis karantinadan kaçan kadının etrafını sardı
23 Mart 2020 11:11
|Virüsle ile ilgili asılsız paylaşım yapan 31 kişi gözaltına alındı
23 Mart 2020 10:59
|Başkentte 'kaçak maske' üretimi yapan iş yeri mühürlendi
23 Mart 2020 10:32
|Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
23 Mart 2020 10:31
|Van'da gümrük kaçağı bin 500 tıbbi maske ele geçirildi
23 Mart 2020 09:42