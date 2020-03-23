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2019-YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı

05-12 Mart 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 19 alanına ait yerleştirme sonuçları açıklandı.
 23 Mart 2020 16:51
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2019-YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı; 05-12 Mart 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 19 alanına ait yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklama;

DUYURU
(23 Mart 2020)

2019-YDUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

05-12 Mart 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 19 alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 23 Mart 2020 tarihinde saat 16.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019-YDUS Yerleştirme Sonuçları

Memurlar.Net
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