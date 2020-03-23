MSB: Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri devam ediyor
|23 Mart 2020 16:53
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askeri birliklerde yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralının hassasiyetle yerine getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, askeri birliklerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor." ifadelerine yer verildi.
Dünyada ve ülkemizde görülen Koronavirüs salgını nedeniyle; birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/HkxMdt0F3cT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bazı tapu işlemleri 4 Mayıs'a kadar yapılmayacak
23 Mart 2020 20:58
|Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'koronavirüs' açıklaması
23 Mart 2020 20:51
|İçişleri Bakanlığı, 8 belediyeye görevlendirme yaptı
23 Mart 2020 20:46
|Rekabet Kurumu, fahiş fiyat artışını yakından takip ediyor
23 Mart 2020 20:33
|Bitlis'in Güroymak Belediyesine de kayyum atandı
23 Mart 2020 20:26
|BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar
23 Mart 2020 20:20
|Sağlık personelinin ek ödemeleri iyileştirilecek
23 Mart 2020 20:14
|HDP'li Gökçebağ Belde Belediyesine kayyum atandı
23 Mart 2020 20:09
|Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki yurtlara yerleştirildi
23 Mart 2020 19:13
|Belediyelerden vergi payı kesintisi yapılmayacak
23 Mart 2020 18:25