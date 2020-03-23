Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yolcu ve eğitim uçuşlarına ara verildi
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki yolcu ve eğitim uçuşlarına ara verildiğini bildirdi.
|23 Mart 2020 16:55
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Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki yolcu ve eğitim uçuşlarına ara verildiğini bildirdi.
Sarılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada etkili olan koronavirüsle mücadelede, kendilerinin de bazı tedbirler aldıklarını söyledi.
Tüm bu tedbirlerin vatandaşların sağlığı için alındığını hatırlatan Sarılı, "Çorlu Atatürk Havalimanı'nda hem yolcu hem de eğitim uçuşlarına geçici bir süre ara verildi. Şu anda havalimanımıza sadece kargo uçakları geliyor. Vatandaşlarımız evlerinde kalarak tedbiri elden bırakmasın.'' ifadelerini kullandı.
Bu arada 14 özel uçuş eğitim okulunun havalimanındaki faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.
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