Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|23 Mart 2020 17:14
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,5490
|6,5500
|6,5780
|6,5790
|Avro
|7,0200
|7,0210
|7,0970
|7,0980
|Sterlin
|7,7030
|7,7420
|7,6410
|7,6800
|İsviçre Frangı
|6,6430
|6,6760
|6,6880
|6,7220
|ANKARA
|ABD Doları
|6,5400
|6,5900
|6,5400
|6,6100
|Avro
|6,9950
|7,0550
|7,0500
|7,1400
|Sterlin
|7,5860
|7,8500
|7,5500
|7,8500
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