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Avrupa'da hastalar yerlerde yatıyor

Dünya çağında 336 bini aşkın kişiye koronavirüsü bulaştı. İtalya'da vaka sayısı 60 bine yaklaştı. ABD ve İspanya'da da vaka sayılarında patlama yaşandı. İspanya'da bir hastanede çekilen görüntüler şaşırttı. Salgının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa'da ise doktorlar önemli uyarılarda bulundu.
 23 Mart 2020 17:27
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Avrupa'da hastalar yerlerde yatıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın halka "sosyal mesafeyi koruyun yoksa çok yakında daha katı yasaklar gündeme gelecek" açıklamaları, İngiltere'deki tüm gazetelerin manşetlerine taşınmış durumda.

Gazetelerde İngiltere'deki koronavirüs salgınının ölü sayısının 5 bini aştığı İtalya'nın sadece 14 gün gerisinde olduğu ifade ediliyor ve yapılan tüm 'evde kalın' uyarılarına rağmen halkın parkları, sahilleri doldurduğu vurgulanıyor.

Guardian gazetesi "İngiltere, İtalya benzeri karantina koşullarında yaşamaya başlayabilir" başlığıyla verdiği haberinde, "Haftasonu boyunca parklardan, plajlardan ve pazarlardan gelen fotoğraf ve görüntüler yetkilileri alarma geçirdi.

Ülkede açıklanan son rakamlara göre COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e yükselirken, akşam saatlerin de 18 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği resmi kayıtlara geçti. Bu haber ülkede büyük yankı buldu.

Dün açıklanan resmi rakamların ardından ölen kişi sayısı 48 kişi artarak toplam vaka sayısı 5 bin 683 kişiye yükseldi. 18 yaşında hayatını kaybeden kişinin kimlik bilgileri açıklanmazken, sağlık durumuyla alakalı da bilgi verilmedi.

Bugüne kadar halka çelişkili mesajlar vermekle eleştirilen Başbakan Johnson ise şu ana kadarki en net mesajını iletti: 'Sosyal mesafenin korunması uyarılarına uyulmazsa 24 saat içerisinde katı yasaklar yürürlüğe girebilir'"

Koronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısının 281'e yükseldiği İngiltere'de, okulların yanı sıra restoran, kafe ve publar da kapatılmış durumda.

Ancak haftasonu boyunca havanın da güzel olmasıyla birlikte çok sayıda kişi parklara ve deniz kenarlarına akın etti.

Galler'de bulunan Snowdonia Ulusal Parkı'nın Pazar günü tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığı açıklandı.

Boris Johnson dün düzenlediği basın toplantısında, "Eğer parklar ve çocuk oyun alanlarında iki metre kuralına uyma sorumluluğuna riayet edilmezse yeni tedbirlere bakmamız gerekecek. Önümüzdeki 24 saat içerisinde bu konuyu çok ciddi biçimde düşüneceğim" dedi.

Daily Telegraph gazetesi küresel sağlık güvenliği editörü Paul Nuki'nin yazısında "İtalya'nın sadece 14 gün gerisindeyiz: Ne zaman gözümüzü açacağız?" deniyor.

Nuki yazısında, "Belki de biz İngilizler katlanarak artan koronavirüs vakalarını kavrayamıyoruz. Ya da belki karantina altında yaşamak falan istemiyoruz. Ne olursa olsun geriye dönüp baktığımızda geçen haftasonu için sorumsuz bir toplumun fırtınaya yakalanmadan önce oynadığı son kumar diyebiliriz" diyor.

Nuki'nin yazısında yoğun bakım sağlıkçılarının çağrılarına da yer veriliyor ve Londra dışlarındaki hastanelerde yoğun bakım ünitesi kapasitelerinin şimdiden dolmaya başladığı vurgulanıyor. Yazıda, "Ulusal Sağlık ve Bakım Enstitüsü'nün yönetmeliği, yoğun bakım ünitelerinin dolması durumunda kime yardım edileceğinin bir 'algoritma' ile tespit edilmesini öngörüyor.

İtalya, İngiltere'ye kıyasla kişi başına iki kat daha fazla yoğun bakım yatağının düştüğü bir ülke. Buna rağmen İtalya'da doktorlar kimin tedavi edilip kimin edilmeyeceği konusunda çok acı kararlar vermek zorunda kaldı" deniyor. Times gazetesinde de Başbakan Johnson'ın 'Birbirinizden en az iki metre uzak durun yoksa daha katı tedbirler gündeme gelecek" sözleri manşette yer alıyor.

Financial Times gazetesinde de halkın çağrılara kulak vermemesi durumunda diğer Avrupa ülkeleride görülen katı tedbirlere benzer önlemlerin çok yakında devreye girebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan İspanya'daki hastaneden gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Ülkedeki vaka sayılarındaki hızlı artış ülkedeki sağlık sistemi zor durumda bırakıyor.

Ülkenin başkenti Madrid'in göbeğindeki Infanta Leonor Hastanesi'nde çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tedavi olmak için sıra bekleyen hastaların yerlerde yatan görüntüsü infial yarattı.

Sosyal medyaya sızan görüntülerde, koronavirüs tespit edilen hastaların koridorlarda yatırıldığı ortaya çıktı.

Yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İspanya'da bugüne dek 2 bin 182 kişi hayatını kaybetti. Salgının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa'da ise doktorlar önemli uyarılarda bulundu.

İnsanlara "sokağa çıkmayın" çağrısında bulunan Fransız doktorlar, "Hastalar içeriye konuşarak geliyor, 2 saat sonra boğuluyorlar." ifadelerini kullandı.

Binlerce korona hastasının tedavisinde görevli doktorlar yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte Paris bölgesinde hastanelerde yüzde 20'lik artış var. Hastaların yüzde 35'i solunum cihazına bağlı. İçeriye konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar. Lütfen dışarı çıkmaktan vazgeçin. Bu hayal dahi edemeyeceğiniz kadar ciddi" diye konuştu.
Yeni Şafak
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