1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altın yeniden yükseldi

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 525,00 liradan işlem gördü
 23 Mart 2020 17:33
Yazdır
Altın yeniden yükseldi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,64 artışla 323,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 525,00 lira, Cumhuriyet altını 2.148,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,64 yükselişle 323,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 314,50 314,70 322,80 323,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.073,00 2.094,00 2.127,00 2.148,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 287,00 292,00 294,50 298,50
Lira(Tam) Ziynet 2.025,00 2.045,00 2.079,00 2.099,00
Yarım Ziynet 1.013,00 1.023,00 1.039,00 1.049,00
Çeyrek Ziynet 506,00 511,00 520,00 525,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günü düşüşle tamamladı
23 Mart 2020 18:31		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
23 Mart 2020 17:14
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
23 Mart 2020 13:17		 Çeyrek altın ne kadar?
23 Mart 2020 12:31
Gün ortası döviz fiyatları
23 Mart 2020 12:28		 Borsa, haftaya düşüşle başladı
23 Mart 2020 10:22
Dolar güne yükselişle başladı
23 Mart 2020 09:41		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
20 Mart 2020 18:52
Borsa, günü yükselişle tamamladı
20 Mart 2020 18:27		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
20 Mart 2020 17:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:58 - Bazı tapu işlemleri 4 Mayıs'a kadar yapılmayacak20:57 - UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarını erteledi20:51 - Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'koronavirüs' açıklaması20:46 - İçişleri Bakanlığı, 8 belediyeye görevlendirme yaptı20:40 - Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor20:35 - İstanbul'da kaçak üretilen 25 bin maskeye el konuldu20:33 - Rekabet Kurumu, fahiş fiyat artışını yakından takip ediyor20:30 - Uçak kazası soruşturmasında başsavcılığın itirazı reddedildi20:27 - Koçtaş da faaliyetlerine geçici süreyle ara veriyor20:26 - Bitlis'in Güroymak Belediyesine de kayyum atandı
20:23 - '112'de çalışan işçiler de 24 saat mesai yapsın' talebi20:20 - BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar20:15 - İtalya'da 601 kişi daha hayatını kaybetti20:14 - Sağlık personelinin ek ödemeleri iyileştirilecek20:10 - İstifa eden, 32 bin kişilik alıma başvuramayacak20:09 - HDP'li Gökçebağ Belde Belediyesine kayyum atandı19:53 - Bakan açıkladı... Koronavirüse yakalanan sağlık personeli var19:41 - Bakan Koca: Çin'de olumlu sonuçlar veren özel bir ilaç getirdik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Ek idari izin genelgesinde yer alan 5 önemli düzenleme
Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama
3 banka, kredi ödemelerini erteledi
Virüs Galatasaray'a sıçradı... 2. Başkan'da virüs tespit edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan esnek çalışmaya dair yazı
Fahrettin Koca: 32 bin yeni sağlık personeli alacağız
4 HDP'li Belediye Başkanı'nın yerine kayyum atandı
Adliye ve noterlerde nöbet sistemine geçildi
Bilim Kurulu toplandı... Bakan 19:00'da açıklama yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
italya'da 627 kişinin ölmesi 1
altında sert düşüş yaşanması 2
duruş bozukluğu 1
21.03.2020 sahillerin insan dolu olması 1
ücretini atatürk ödedi 5
instagram'da bir şeylere meydan okumak 1
türk kızılayı'nın erbile'e maske yardımı 1
Toni Morrison 1
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 1
kendiohaliniilanet 1
SON İLANLAR
Erzurum Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı 15 denetçi yardımcısı alacak
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam