Altın yeniden yükseldi
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 525,00 liradan işlem gördü
|23 Mart 2020 17:33
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,64 artışla 323,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 525,00 lira, Cumhuriyet altını 2.148,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,64 yükselişle 323,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|314,50
|314,70
|322,80
|323,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.073,00
|2.094,00
|2.127,00
|2.148,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|287,00
|292,00
|294,50
|298,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.025,00
|2.045,00
|2.079,00
|2.099,00
|Yarım Ziynet
|1.013,00
|1.023,00
|1.039,00
|1.049,00
|Çeyrek Ziynet
|506,00
|511,00
|520,00
|525,00
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