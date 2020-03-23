Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para aldı
|23 Mart 2020 17:55
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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde çekildiği belirlenen ve "Bakın burada vatandaş coronadan öldü" denilerek bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan video üzerine çalışma başlattı.
Görüntünün çekildiği yere gelerek vatandaşlarla görüşen polis, Selahattin U'nun İstanbul Ticaret Üniversitesi önünde kendini birden yere attığını ve yoldan geçenlerden baygın vaziyette para talep ettiğini, vatandaşların ise şüphelinin corona virüs baygınlığı geçirmiş olabileceğini dile getirerek şüpheliye para verdiklerini belirledi.
Şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, Küçükpazar Caddesi üzerindeki bir lokantanın önünde olduğunu gördükleri zanlıyı gözaltına aldı.
Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürülen Selahattin U'nun işlemleri sürüyor.
Yetkililer, sosyal medyada infial uyandırmak için paylaşılacak gerçek dışı foto, video ve yazılara itibar edilmemesi ve resmi makamların duyurularının dikkate alınması konusunda vatandaşları uyardı.
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