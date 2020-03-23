FETÖ davasında yargılanan 6 sanıktan 2'sine hapis cezası
|23 Mart 2020 17:59
|Yazdır
Adana'da FETÖ/PDY davasında, ''silahlı terör örgütüne yardım etme'' suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 6 sanıktan 2'si 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.İ, E.A. ile S.A, T.Ö, F.S, S.O. ile avukatları katıldı.
Sanık A.İ, savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, ''Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ/PDY'ye finansal destekte bulunmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar A.İ, ve E.A'nın ''silahlı terör örgütüne yardım etme'' suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, ''silahlı terör örgütüne yardım etme'' suçundan A.İ. ve E.A'yı 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'FETÖ'nün şantaj imamı' olduğu iddia edilen gazeteciye 18 yıl hapis istemi
23 Mart 2020 16:13
|PKK mağarasında dolu füze bulundu
23 Mart 2020 15:40
|MSB: 2. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
23 Mart 2020 13:38
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 203. gününde sürüyor
23 Mart 2020 12:52
|PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 12 şüpheliden 1'i tutuklandı
23 Mart 2020 12:45
|Ankara emniyet mahrem yapılanmasının bilinmeyenlerini anlattı
23 Mart 2020 11:04
|HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı
23 Mart 2020 10:35
|Güvenlik güçlerine el bombası atmak üzereyken etkisiz hale getirilmiş
23 Mart 2020 10:27
|MSB: Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
23 Mart 2020 10:20
|MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
23 Mart 2020 09:13