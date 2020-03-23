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FETÖ davasında yargılanan 6 sanıktan 2'sine hapis cezası

Adana'da FETÖ/PDY davasında ''silahlı terör örgütüne yardım etme'' suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 6 sanıktan 2'si 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
 23 Mart 2020 17:59
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FETÖ davasında yargılanan 6 sanıktan 2'sine hapis cezası

Adana'da FETÖ/PDY davasında, ''silahlı terör örgütüne yardım etme'' suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 6 sanıktan 2'si 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.İ, E.A. ile S.A, T.Ö, F.S, S.O. ile avukatları katıldı.

Sanık A.İ, savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, ''Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ/PDY'ye finansal destekte bulunmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar A.İ, ve E.A'nın ''silahlı terör örgütüne yardım etme'' suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, ''silahlı terör örgütüne yardım etme'' suçundan A.İ. ve E.A'yı 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
Anadolu Ajansı
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