Belediyelerden vergi payı kesintisi yapılmayacak
|23 Mart 2020 18:25
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 26 Mart'a kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi (KDV) beyanname verme ve ödeme sürelerinin 24 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ekonomide alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı.
Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda, 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken KDV beyanname verme ve ödeme sürelerinin 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresinin de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:
"Ayrıca belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar liralık 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bazı tapu işlemleri 4 Mayıs'a kadar yapılmayacak
23 Mart 2020 20:58
|Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'koronavirüs' açıklaması
23 Mart 2020 20:51
|İçişleri Bakanlığı, 8 belediyeye görevlendirme yaptı
23 Mart 2020 20:46
|Rekabet Kurumu, fahiş fiyat artışını yakından takip ediyor
23 Mart 2020 20:33
|Bitlis'in Güroymak Belediyesine de kayyum atandı
23 Mart 2020 20:26
|BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar
23 Mart 2020 20:20
|Sağlık personelinin ek ödemeleri iyileştirilecek
23 Mart 2020 20:14
|HDP'li Gökçebağ Belde Belediyesine kayyum atandı
23 Mart 2020 20:09
|Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki yurtlara yerleştirildi
23 Mart 2020 19:13
|RTÜK'ten, Tele 1'e Can Ataklı incelemesi
23 Mart 2020 18:05