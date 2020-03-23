Valilikten 'maske sıkıntısı yok' açıklaması
Bursa Valiliği, il genelindeki sağlık kuruluşlarında maske sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.
|23 Mart 2020 18:41
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Bursa Valiliği, il genelindeki sağlık kuruluşlarında maske sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, son günlerde çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Bursa'daki sağlık kuruluşlarında maske sıkıntısı olduğuna dair haberlerin yer bulduğu belirtildi.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve kamu hastanelerine yeterli miktarda maske teslimatı yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Bundan sonraki süreçte de belirlenen plan doğrultusunda sağlık tesislerimize maske verilmeye devam edilecektir. İlimizde bulunan sağlık kurumlarımızda yeteri kadar maske mevcut olup bu konuda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
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