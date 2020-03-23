Öğretmenlerden koronavirüse karşı anlamlı mesaj
Van'ın Özalp ilçesinde görev yapan öğretmenler, korona virüsü nedeniyle evde kalanlar için kitap okumaları tavsiye edildi
|23 Mart 2020 18:46
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Van'ın Özalp ilçesinde görev yapan öğretmenler, korona virüsü nedeniyle evde kalanlar için kitap okumaları tavsiye edildi.
Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, yaptıkları paylaşımla büyük takdir topladı. Korana virüsü nedeniyle eğitime ara verilmesi nedeniyle sosyal medya aracılığıyla "Sevgili gençler, evde kalıp bol bol kitap okuyalım" mesajını veren öğretmenler, kısa sürede büyük ilgi gördü.
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