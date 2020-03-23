1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Çoban'dan korona virüse 'çözüm' iddiası

Emekli Kimya Profesörü Abdullah Çoban, korona virüsü yok eden antibakteriyel bir ürün geliştirdiğini iddia etti.
 23 Mart 2020 18:57
Yazdır
Prof. Dr. Çoban'dan korona virüse 'çözüm' iddiası

Emekli Kimya Profesörü Abdullah Çoban, korona virüsü yok eden antibakteriyel bir ürün geliştirdiğini iddia etti.

Kayseri Erciyes üniversitesinden geçtiğimiz yıllarda emekli olan Prof. Dr. Abdullah Çoban, geliştirdiği antibakteriyel bir sıvı ile korona virüsü yüzde 90 oranla yok edebileceğini iddia etti. Laboratuvar çalışmalarını Kayseri'de sürdüren Çoban, ikamet ettiği Sivas'ın Gemerek ilçesi Karacalar mahallesindeki ikametinde konuyla ilgili açıklama yaptı. Yıllardır korona benzeri virüsler üzerinde çalışma yürüttüğünü belirten Çoban, "Dünyanın şu anda başına bela olan korona virüsü yüzde 90 oranda yok edecek hem kimyasal hem de organik bir karışım geliştirdim. Bu konularda ben yıllardır çalışıyorum. Temel bilgim var, uluslararası makalelerimde var. Ben emekli profesörüm, dolayısıyla çalışmalarımın tamamı bilimseldir. Kolonya antibakteriyel özelliği var ama yeterli değildir. Ben öncelikle antibakteriyel malzeme olarak gördüğünüz bir ürün geliştirdim. Bu ürün tamamen organik ve insan sağlığına hiçbir zararı olmayan antibakteriyel bir malzemedir. Yaptığım bu ürünün antibakteriyel özelliklerini ölçtüm. Kolonyanın etki çapı 0,5'dir. Bunun etki çapı 22,5 ve aynı zamanda cildi tahriş etmediği gibi cildi besleyici özelliği de vardır. Bizlerin öncelikle, kolonyayla tahriş olan ciltlerde oluşan çatlaklarla mikrobun içeriye girmesini engellememiz gerekir" dedi.

Gargarasını yaptı

Korona virüse karşı geliştirdiği ürünün ağız gargarasını da yaptığını söyleyen Çoban, "G3 adanı verdiğim, ikinci ürünümüz ile ağızdan gargara yapılabilecek. Kolonya yerine kullanılacak malzememizin antibakteriyel özelliği 22,5 iken bu malzemenin antibakteriyel özelliği 120, yani 6 katı. Bu ürün ağızda gargara yapıldığı zaman bütün bakterileri öldürdüğü gibi, antiviral özelliği ile de tüberkülozu önlüyor. Korona virüs nefes yollarında protein içerisinde besleniyor ve çoğalıyor, ciğerlerde tüberküloza sebep oluyor" dedi.

"Bakanlığın bilgisi var"

Çoban çalışmasından Sağlık Bakanlığını haberdar ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde sağlık bakan yardımcısı ve İstanbul il sağlık müdürüyle toplantı yaptım. Bu maddenin damardan verilen serumun içerisine 0,9'luk, sodyum klorür ihtiva eden serumun içerisine 5 ml enjekte edin diye tavsiyesinde bulundum. Eminim 3-4 gün içerisinde, vadesi yetmediyse, Rabbimizin işine karışamayız, bu mikroptan bu hastalarımızı kurtarabiliriz" dedi.

Amerika Sağlık Enstitüsünün onayladığı ilaçtan yola çıktı

Çoban, geliştirdiği karışımla ilgili henüz yayınlanmış bir makalesi ve denek çalışmaları bulunmasa da karışımın, Amerika Sağlık Enstitüsü tarafından ilaç olarak kabul edilmiş bir maddeden yola çıkılarak geliştirildiğini ifade ederek, "Bu ürünün antiviral etkilerini 3-4 yıldır, hem HİV virüsüne karşı kullandım. Doktor arkadaşlar da kullanıp olumlu sonuçlar aldı. Hepatit B-C'de de kullandırdım, olumlu sonuçlar aldım. Grip vakalarını 3-4 günde iyileştirdiğini tespit ettim. Bu ürünün daha fazla can kaybı yaşanmadan kullanılması gerekiyor. Sağlık açısından hiçbir zararı ve yan etkisi yoktur. Ben bu millet için çalışmaya hazırım yeter ki bu ürüne izin verilsin" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Valilikten 'maske sıkıntısı yok' açıklaması
23 Mart 2020 18:41		 'Evinize gidin' diyen başkan, nineden bastonu yedi
23 Mart 2020 17:31
Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yolcu ve eğitim uçuşlarına ara verildi
23 Mart 2020 16:55		 Ankara Büyükşehir, motosikletli kurye kiraladı
23 Mart 2020 16:29
Ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı
23 Mart 2020 16:26		 Belediyeden koronavirüs tedbirlerinde çalışan personeline ek ödeme
23 Mart 2020 16:22
64 yaşındaki amca: 1 seneden kazandım
23 Mart 2020 15:50		 65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı
23 Mart 2020 15:21
Hakimde koronavirüs olduğuna ilişkin haberlere yalanlama
23 Mart 2020 15:17		 Usta öğreticiler maske üreterek sağlık çalışanlarına destek olacak
23 Mart 2020 15:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:04 - Kayseri'de ilk koronavirüs kaybı umreden vatandaş oldu20:58 - Bazı tapu işlemleri 4 Mayıs'a kadar yapılmayacak20:57 - UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarını erteledi20:51 - Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'koronavirüs' açıklaması20:46 - İçişleri Bakanlığı, 8 belediyeye görevlendirme yaptı20:40 - Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor20:35 - İstanbul'da kaçak üretilen 25 bin maskeye el konuldu20:33 - Rekabet Kurumu, fahiş fiyat artışını yakından takip ediyor20:30 - Uçak kazası soruşturmasında başsavcılığın itirazı reddedildi20:27 - Koçtaş da faaliyetlerine geçici süreyle ara veriyor
20:26 - Bitlis'in Güroymak Belediyesine de kayyum atandı20:23 - '112'de çalışan işçiler de 24 saat mesai yapsın' talebi20:20 - BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar20:15 - İtalya'da 601 kişi daha hayatını kaybetti20:14 - Sağlık personelinin ek ödemeleri iyileştirilecek20:10 - İstifa eden, 32 bin kişilik alıma başvuramayacak20:09 - HDP'li Gökçebağ Belde Belediyesine kayyum atandı19:53 - Bakan açıkladı... Koronavirüse yakalanan sağlık personeli var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Ek idari izin genelgesinde yer alan 5 önemli düzenleme
Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama
3 banka, kredi ödemelerini erteledi
Virüs Galatasaray'a sıçradı... 2. Başkan'da virüs tespit edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan esnek çalışmaya dair yazı
Fahrettin Koca: 32 bin yeni sağlık personeli alacağız
4 HDP'li Belediye Başkanı'nın yerine kayyum atandı
Adliye ve noterlerde nöbet sistemine geçildi
Bilim Kurulu toplandı... Bakan 19:00'da açıklama yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23.03.2020 işe gidenler 4
italya'da 627 kişinin ölmesi 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 4
duruş bozukluğu 1
the eyes of the darkness kitabı 1
instagram'da bir şeylere meydan okumak 1
23.03.2020 bilim kurulu toplantısı 1
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 1
21.03.2020 sahillerin insan dolu olması 1
trt eba tv 1
SON İLANLAR
Erzurum Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı 15 denetçi yardımcısı alacak
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam