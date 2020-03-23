Sahte 'başkomiser' güvenlik görevlisini dolandırdı
|23 Mart 2020 19:10
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Sivas'ta telefonda kendisini "başkomiser" olarak tanıtan kişi, güvenlik görevlisi genç kızın yaklaşık 20 bin lira değerindeki altınlarını dolandırdı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Seray Y'yi (25) telefonla arayarak kendisini "başkomiser" olarak tanıtan kişi, genç kıza bir soygunda annesi ve babasının kimlik bilgilerinin çıktığını söyledi.
Seray Y'ye evlerinde arama yapacaklarını belirten şüpheli, evde altın varsa gelip alacaklarını aksi takdirde aramada çıkması durumunda el koyacaklarını belirtti.
Bunun üzerine Seray Y. ve annesi Turunç Y. evlerine gelen ve kendisini polis olarak tanıtan kişiye bilezik, küpe, kolye ve yüzükten oluşan yaklaşık 20 bin lira değerindeki altını teslim etti.
Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan anne ve kızı, polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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