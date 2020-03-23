İstanbul Valisi'nden 'Vefa İletişim Merkezi' paylaşımı
|23 Mart 2020 19:19
|Yazdır
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezlerine ilgi gösterdiğini belirtti.
Yerlikaya, "evindekalistanbul" etiketiyle paylaştığı iletisinde, "65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız Vefa İletişim Merkezlerimizi arıyor. Ekiplerimiz onların alışverişlerini yapıyor ve evlerine teslim ediyor." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya ayrıca, görevlilerce yapılan alıverişlerin ve ihtiyaçların vatandaşlara ulaştırıldığı anların yer aldığı görselleri de paylaştı.
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız Vefa İletişim Merkezlerimizi arıyor.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 23, 2020
Ekiplerimiz onların alışverişlerini yapıyor ve evlerine teslim ediyor.#evindekalistanbul
Basın Açıklaması:https://t.co/4r2zRaGaaY pic.twitter.com/8uKHsv19Jl
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstifa eden, 32 bin kişilik alıma başvuramayacak
23 Mart 2020 20:10
|Bakan Koca: Çin'de olumlu sonuçlar veren özel bir ilaç getirdik
23 Mart 2020 19:41
|Bakan Koca: Yerli solunum cihazın seri üretimine başlıyoruz
23 Mart 2020 19:38
|Fahrettin Koca: 32 bin yeni sağlık personeli alacağız
23 Mart 2020 19:29
|Davutoğlu'nun, KHK sağlık çalışanları önerisi gündem oldu
23 Mart 2020 16:08
|Rektör'den, aşı bulacağı iddia edilen KHK'lı için açıklama
23 Mart 2020 14:59
|Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp başsağlığı diledi
23 Mart 2020 14:53
|Kılıçdaroğlu'ndan 13 maddelik koronavirüs önerisi
23 Mart 2020 13:57
|Ak Parti, infaz indirimi için muhalefeti ziyaret edecek
23 Mart 2020 13:35
|Soylu: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
23 Mart 2020 12:17