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BM, küresel ateşkes çağrısı yaptı

BM, Kovid-19 ile mücadelede dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.
 23 Mart 2020 19:23
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BM, küresel ateşkes çağrısı yaptı
BM, Kovid-19 ile mücadelede dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.
Anadolu Ajansı
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