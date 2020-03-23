Bakan Koca: Yerli solunum cihazın seri üretimine başlıyoruz
|23 Mart 2020 19:38
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
YERLİ SOLUNUM CİHAZI
Pandeminin olduğu bir dönemde, istismar etmeye çalışan firmaların olduğunu biliyoruz, üreticilerin ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Yoğun bir şekilde depolama görüldü. Bugün itibariyle bütün firmaları teker teker çağırarak, sözleşme yapmaya başladık. 20 firma ile anlaştık şu ana kadar.
Size ve bütün topluma tanı tedavi süreçleri ve önümüzdeki dönem konusunda önemli bazı haberlerim var. En fazla eksikliği hissedilen cihazlardan biri solunum cihazlarıydı. Yerli ilacın seri üretimine başlıyoruz. Hızlı tarama kitini de bildiğiniz gibi devreye sokmuştuk. İlave olarak Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi. Perşembe 300 bin gelmiş olacak. Ve 1 milyona kadar bağlantı yaptığımızı ifade etmek istiyorum.
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