Bakan Koca: Çin'de olumlu sonuçlar veren özel bir ilaç getirdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün itibariyle sabah Çin'de bir ilaçtan sonuç aldıkları yönünde iddialar var. İlaçla ilgili bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk. Sabah gelen ilaçlarında yoğun bakımdaki hastalarımza başlandığını da belirtmek isterim.
|23 Mart 2020 19:41
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısın ardından Sağlık Bakanı Koca konuştu.
Fahrettin Koca'nın Çin'den getirilen ilaç ile ilgili yaptığı açıklama
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili Bakan Koca, iyileşen vakalarımız var. İyileşmekte olan hastalarımızın fazla olduğunu belirtmek siterim. Bugün itibariyle sabah Çin'de bir ilaçtan sonuç aldıkları yönünde iddialar var. İlaçla ilgili bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk. Sabah gelen ilaçlarında yoğun bakımdaki hastalarımza başlandığını da belirtmek isterim.
Ben şunu diyorum sıkı yönetim dediniz. Burada tek tek hep birlikte mücadele edeceğiz. Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir. Bunu illa devlet ilan etmek zorunda değil
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