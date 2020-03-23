Bakan açıkladı... Koronavirüse yakalanan sağlık personeli var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımız var. Sayılarını şu an söylemek doğru olmaz.
|23 Mart 2020 19:53
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu.
Koca, Virüse yakalanan sağlık personeli olup olmadığı ile ilgili soruyu da cevapladı.
İşte Bakan'ın verdiği cevap
Sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımız var. Sayılarını şu an söylemek doğru olmaz. Erken dönemde gün sonu itibariyle duyurmak istiyoruz.
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