HDP'li Gökçebağ Belde Belediyesine kayyum atandı
Siirt'te hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevinden alınan HDP'li Gökçebağ Belde Belediye Başkanının yerine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın atandı.
|23 Mart 2020 20:09
|Yazdır
Siirt'te hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevinden alınan HDP'li Gökçebağ Belde Belediye Başkanının yerine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın atandı.
Alınan bilgiye göre, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.
Siirt Valiliği, Çiçek'in yerine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın'ı belediye başkan vekili olarak görevlendirdi.
Güvenlik güçlerince belediye önünde güvenlik önlemleri alındı.
Kaymakam Aydın kararın ardından Gökçebağ Belde Belediyesine gelerek, görevine başladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bazı tapu işlemleri 4 Mayıs'a kadar yapılmayacak
23 Mart 2020 20:58
|Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'koronavirüs' açıklaması
23 Mart 2020 20:51
|İçişleri Bakanlığı, 8 belediyeye görevlendirme yaptı
23 Mart 2020 20:46
|Rekabet Kurumu, fahiş fiyat artışını yakından takip ediyor
23 Mart 2020 20:33
|Bitlis'in Güroymak Belediyesine de kayyum atandı
23 Mart 2020 20:26
|BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar
23 Mart 2020 20:20
|Sağlık personelinin ek ödemeleri iyileştirilecek
23 Mart 2020 20:14
|Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki yurtlara yerleştirildi
23 Mart 2020 19:13
|Belediyelerden vergi payı kesintisi yapılmayacak
23 Mart 2020 18:25
|RTÜK'ten, Tele 1'e Can Ataklı incelemesi
23 Mart 2020 18:05