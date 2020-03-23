İtalya'da 601 kişi daha hayatını kaybetti
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 601 artarak 6 bin 77'ye yükseldi
|23 Mart 2020 20:15
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Kovid-19 salgını daha da kötüleşecek, evinizde kalın'
23 Mart 2020 21:06
|UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarını erteledi
23 Mart 2020 20:57
|Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
23 Mart 2020 20:40
|BM, küresel ateşkes çağrısı yaptı
23 Mart 2020 19:23
|Angela Merkel'in koronavirüs test sonucu belli oldu
23 Mart 2020 19:07
|ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 473'e ulaştı
23 Mart 2020 17:43
|Avrupa'da hastalar yerlerde yatıyor
23 Mart 2020 17:27
|Japonya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
23 Mart 2020 17:06
|Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 111'e çıktı
23 Mart 2020 15:46
|Mısır'da bir general daha koronavirüsten hayatını kaybetti
23 Mart 2020 15:28