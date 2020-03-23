Sağlık personelinin ek ödemeleri iyileştirilecek
Koca: Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz.
|23 Mart 2020 20:14
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu.
* Bakan Koca, Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz.
* Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum. dedi.
* Bunun, 3 aylık maliyetinin kamuya yükü 1,5 milyar TL olacak
22 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|90 bin caminin hoparlöründen dualar edildi
23 Mart 2020 21:08
|Bazı tapu işlemleri 4 Mayıs'a kadar yapılmayacak
23 Mart 2020 20:58
|Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'koronavirüs' açıklaması
23 Mart 2020 20:51
|İçişleri Bakanlığı, 8 belediyeye görevlendirme yaptı
23 Mart 2020 20:46
|Rekabet Kurumu, fahiş fiyat artışını yakından takip ediyor
23 Mart 2020 20:33
|Bitlis'in Güroymak Belediyesine de kayyum atandı
23 Mart 2020 20:26
|BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar
23 Mart 2020 20:20
|HDP'li Gökçebağ Belde Belediyesine kayyum atandı
23 Mart 2020 20:09
|Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki yurtlara yerleştirildi
23 Mart 2020 19:13
|Belediyelerden vergi payı kesintisi yapılmayacak
23 Mart 2020 18:25