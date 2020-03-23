Bitlis'in Güroymak Belediyesine de kayyum atandı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'in yerine Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
|23 Mart 2020 20:26
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'in yerine Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığı, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında terör soruşturması yürütülen HDP'li Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'i görevden uzaklaştırdı.
Bitlis Valiliği, görevden uzaklaştırılan Taşdemir'in yerine Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar'ı, "Güroymak Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirdi.
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