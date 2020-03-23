Uçak kazası soruşturmasında başsavcılığın itirazı reddedildi
|23 Mart 2020 20:30
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A'nın "ev hapsi" koşuluyla tahliye edilmesine yapılan itiraz hakimlikçe reddedildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan M.A'nın Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aylık tutukluluk incelemesinin ardından "ev hapsi" şartıyla tahliyesi edilmesi kararına yönelik yaptığı itiraz sonuçlandı.
Başsavcılığın itirazını değerlendiren Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, verilen tahliye kararını usul ve yasaya uygun buldu.
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