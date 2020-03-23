1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uçak kazası soruşturmasında başsavcılığın itirazı reddedildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A'nın "ev hapsi" koşuluyla tahliye edilmesine yapılan itiraz hakimlikçe reddedildi.
 23 Mart 2020 20:30
Yazdır
Uçak kazası soruşturmasında başsavcılığın itirazı reddedildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A'nın "ev hapsi" koşuluyla tahliye edilmesine yapılan itiraz hakimlikçe reddedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan M.A'nın Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aylık tutukluluk incelemesinin ardından "ev hapsi" şartıyla tahliyesi edilmesi kararına yönelik yaptığı itiraz sonuçlandı.

Başsavcılığın itirazını değerlendiren Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, verilen tahliye kararını usul ve yasaya uygun buldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tahliye edilen kaptan pilotun tahliyesine itiraz
23 Mart 2020 18:12		 Asılsız koronavirüs paylaşımı yapan eczacı kalfası gözaltına alındı
23 Mart 2020 13:01
Zimmet ve şantaj iddiasında bir memura tutuklama
22 Mart 2020 12:05		 Enver Aysever'in karikatür paylaşımına soruşturma
20 Mart 2020 13:37
Öldürdü... 'Onun için dua ediyorum' dedi
19 Mart 2020 14:33		 Koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesaba soruşturma
18 Mart 2020 18:08
Rize'de asılsız koronavirüs haberine soruşturma
18 Mart 2020 17:46		 Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
18 Mart 2020 09:23
Yalova'daki yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha gözaltında
17 Mart 2020 14:32		 Kendini zabıta müdürü olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
17 Mart 2020 10:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:08 - 90 bin caminin hoparlöründen dualar edildi21:06 - 'Kovid-19 salgını daha da kötüleşecek, evinizde kalın'21:04 - Kayseri'de ilk koronavirüs kaybı umreden vatandaş oldu20:58 - Bazı tapu işlemleri 4 Mayıs'a kadar yapılmayacak20:57 - UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarını erteledi20:51 - Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'koronavirüs' açıklaması20:46 - İçişleri Bakanlığı, 8 belediyeye görevlendirme yaptı20:40 - Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor20:35 - İstanbul'da kaçak üretilen 25 bin maskeye el konuldu20:33 - Rekabet Kurumu, fahiş fiyat artışını yakından takip ediyor
20:30 - Uçak kazası soruşturmasında başsavcılığın itirazı reddedildi20:27 - Koçtaş da faaliyetlerine geçici süreyle ara veriyor20:26 - Bitlis'in Güroymak Belediyesine de kayyum atandı20:23 - '112'de çalışan işçiler de 24 saat mesai yapsın' talebi20:20 - BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar20:15 - İtalya'da 601 kişi daha hayatını kaybetti20:14 - Sağlık personelinin ek ödemeleri iyileştirilecek20:10 - İstifa eden, 32 bin kişilik alıma başvuramayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Ek idari izin genelgesinde yer alan 5 önemli düzenleme
Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama
3 banka, kredi ödemelerini erteledi
Virüs Galatasaray'a sıçradı... 2. Başkan'da virüs tespit edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan esnek çalışmaya dair yazı
Fahrettin Koca: 32 bin yeni sağlık personeli alacağız
4 HDP'li Belediye Başkanı'nın yerine kayyum atandı
Adliye ve noterlerde nöbet sistemine geçildi
Bilim Kurulu toplandı... Bakan 19:00'da açıklama yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
duruş bozukluğu 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 4
23.03.2020 bilim kurulu toplantısı 1
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 1
Toni Morrison 1
altında sert düşüş yaşanması 2
23.03.2020 işe gidenler 4
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 1
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 1
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam