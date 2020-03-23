İçişleri Bakanlığı, 8 belediyeye görevlendirme yaptı
İçişleri; Batman, Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Güroymak, Halfeli, Gökçebağ belediye başkanlarını görevden uzaklaştırarak yeni görevlendirme yaptı.
|23 Mart 2020 20:46
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İçişleri; Batman, Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Güroymak, Halfeli, Gökçebağ belediye başkanlarını görevden uzaklaştırarak yeni görevlendirme yaptı.
Siirt'te hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevinden alınan HDP'li Gökçebağ Belde Belediye Başkanının yerine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın atandı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'in yerine Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
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