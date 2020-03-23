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'Çin'den alınan test kit'lerinin parasını Atatürk mü ödedi?'... Bakandan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen koronavirüs test kitlerinin ücretsiz olduğu iddialarına cevap verdi. Kitlerin parasının Mustafa Kemal Atatürk tarafından ödendiği iddialarına Koca, "Kitleri gerekli ücreti ödeyip aldık" diyerek cevap verdi.
 23 Mart 2020 21:17
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'Çin'den alınan test kit'lerinin parasını Atatürk mü ödedi?'... Bakandan açıklama

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesinde gelinen son durum hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilen hızlı tanı kitlerinin, 1940'larda kolera salgının yaşandığı Çin'e yapılan aşı yardımı nedeniyle bedavaya verildiği iddiasına yanıt verdi.

"KİTLERİN ÜCRETİNİ ÖDEYİP ALDIK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen kitlerin ücretinin Mustafa Kemal Atatürk tarafından ödendiği yönündeki iddianın gerçek olmadığını belirterek, "Kitleri gerekli ücreti ödeyip aldık" şeklinde konuştu.

ÜCRETSİZ ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Çin'den Türkiye'ye getirilen 50 bin koronavirüs test kitinin ücretsiz olduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada çok sayıda vatandaş kitlerin bedava olmasını, Türkiye'nin Çin'de 1938'de görülen kolera salgınında yaptığı yardıma yordu. Atatürk'ün kurduğu Refik Saydam Hıfzısıhha akademisi Çin'e 1 milyon aşı göndermişti.
Memurlar.Net - Özel

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