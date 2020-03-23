'Çin'den alınan test kit'lerinin parasını Atatürk mü ödedi?'... Bakandan açıklama
|23 Mart 2020 21:17
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Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesinde gelinen son durum hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilen hızlı tanı kitlerinin, 1940'larda kolera salgının yaşandığı Çin'e yapılan aşı yardımı nedeniyle bedavaya verildiği iddiasına yanıt verdi.
"KİTLERİN ÜCRETİNİ ÖDEYİP ALDIK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen kitlerin ücretinin Mustafa Kemal Atatürk tarafından ödendiği yönündeki iddianın gerçek olmadığını belirterek, "Kitleri gerekli ücreti ödeyip aldık" şeklinde konuştu.
ÜCRETSİZ ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Çin'den Türkiye'ye getirilen 50 bin koronavirüs test kitinin ücretsiz olduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada çok sayıda vatandaş kitlerin bedava olmasını, Türkiye'nin Çin'de 1938'de görülen kolera salgınında yaptığı yardıma yordu. Atatürk'ün kurduğu Refik Saydam Hıfzısıhha akademisi Çin'e 1 milyon aşı göndermişti.
-Muhabir: Çin'den gelen kitlerin ücreti için, Çin'lilerin, 'Ücreti Atatürk'ün ödediği' söylediği iddia ediliyor..MemurlarNet (@memurlarnet) March 23, 2020
-Fahrettin Koca: Yok öyle bir şey. Gelen kit'lere parasını verip alıyoruz, yok öyle bir şey. pic.twitter.com/TMGv3lMj58
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