Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
|23 Mart 2020 21:24
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