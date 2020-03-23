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Başkentte sahte dezenfektan operasyonu: 2 kişi gözaltında
Başkentte, sahte dezenfektan üreten iki zanlı suçüstü yakalandı.
|23 Mart 2020 21:47
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Başkentte, sahte dezenfektan üreten iki zanlı suçüstü yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşın sağlığını tehdit eden maddelerle sahte dezenfektan üretimi yapan kişilere yönelik çalışma başlatan Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 17 bin 364 el dezenfektanı üretiminde kullanılan materyal ve 6 bin 505 litre etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili suçüstü yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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